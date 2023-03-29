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Когда ослабнет иммунитет

Опубликовано: Советы на разные темы

Когда ослабнет иммунитет

Иммунная система человека — сложнейшее устройство. Она распознаёт и уничтожает проникшие в организм чужие микробы(бактерии, вирусы, грибки). Все знают: когда ослабнет иммунитет, то человек будет больше времени проводить на больничном. Обычно признаками низкого иммунитета люди считают быструю утомляемость человека; бледный вид; проблемы с волосами и ногтями. Но это лишь косвенные «свидетельства». На самом деле об ослаблении иммунитета следует судить совсем по другим признакам.

когда ослабнет иммунитет
Когда ослабнет иммунитет

Главные признаки иммунодефицита

1. Человек часто болеет инфекционными заболеваниями(шесть и более раз в год), например, ОРВИ. Особенно в случаях, когда заболевания возникают не во время эпидемического сезона, например, летом.

2. Повторные бактериальные инфекции, возникающие не реже двух раз в год. (Пневмонии, фурункулезы, гнойные бронхиты и т.д.).

3. Наличие очагов гнойной хронической инфекции(гнойный простатит, уретрит и т.д.).

4. Аллергические заболевания, сопровождающиеся инфекционными осложнениями(прежде всего атопический дерматит и бронхиальная астма).

Сегодня средства для повышения иммунитета — самые популярные лекарства. Причем большинство взрослых считают, что эти препараты абсолютно безопасны. Даже у врачей сложилось странное отношение к иммуностимуляторам. Они их прописывают, словно витамины, всем и каждому. А ведь неадекватное стимулирование иммунной системы может привести к опасным последствиям. В том числе к развитию аутоиммунных и опухолевых процессов. Поэтому, когда ослабнет иммунитет, не торопитесь покупать иммуностимуляторы.
Лучше укреплять иммунитет с помощью отваров, настоев лекарственных трав и витаминов. А также нужно чаще бывать на свежем воздухе и заниматься физкультурой.

Травы, повышающие иммунитет

Женьшень, эхинацея, желтокорень, красный клевер, одуванчик, расторопша(молочный чертополох), зверобой, чистотел, девясил. Отвары и настои, приготовленные из этих трав, можно принимать как для лечения, так и для профилактики.

Средства, которые укрепляют иммунитет

*** Чабрец, или богородская травка способна укрепить иммунитет. Ее достаточно добавлять в свежем виде в салаты.

*** Это средство особенно полезно тем, кто часто простужается.
Двумя стаканами кипятка залейте 100 грамм плодов инжира. 15 минут варите на малом огне, два-три часа настаивайте, процедите. Принимайте перед едой по половине стакана дважды в день.

*** Заварите в термосе одним литром кипятка две ст. ложки сухих плодов шиповника. Через 12 часов пейте как чай за 30-40 минут до еды.

*** Смешайте 300 грамм меда; 500 грамм ядер грецких орехов; сок трех лимонов; полстакана сока алоэ. Принимайте за полчаса до еды по одной ч. ложке трижды в день.

*** 1. Из двух-трех лимонов отожмите сок.
2. Цедру выжатых лимонов залейте пол-литра воды, минуту кипятите, процедите.
3. Полстакана сахара залейте пол-литра воды, две-три минуты кипятите.
Сок лимона и полученные отвары смешайте. Получившийся напиток пейте в течение дня.

Что полезно есть, чтобы «подкормить» иммунитет

1. Съедайте перед едой по половине ч. ложки натертого на терке имбиря два-три раза в день.
Или: залейте в термосе двумя стаканами кипятка две ч. ложки натертого на терке имбиря. Час настаивайте, процедите. Принимайте по полстакана настоя три-четыре раза в день.

2. Один раз в неделю съедайте по одному плоду граната.

3. Ежедневно ешьте по горсточке кедровых орехов.

4. Съедайте по одной-две ст. ложки зеленого лука дважды в день.
Полезно съедать по одному-два зубчика чеснока в день до еды. Если у вас больной желудок, зубчик проглотите не разжевывая.
Чтобы избавиться от запаха лука или чеснока, пожуйте корень петрушки; корочку подгоревшего хлеба; зерно кофе.

5. Съедайте каждый день по половине-2/3 стакана тушеной в масле моркови.
Или по одной моркови, натертой на терке, с добавлением сметаны или масла.
Сырая морковь противопоказана при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

6. Смешайте с лимонным соком натертый на терке хрен. Принимайте по ч. ложке смеси перед едой два-три раза в день.
При гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, язве желудка и двенадцатиперстной кишки — хрен противопоказан. А также при воспалительных заболеваниях почек.

7. Ешьте тыкву в любом виде: сыром, вареном, печеном. Пейте тыквенный сок.
Тыква содержит массу витаминов и веществ, необходимых для эффективной работы иммунной системы.

0 укрепление иммунитета
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