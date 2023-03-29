Когда ослабнет иммунитет

Иммунная система человека — сложнейшее устройство. Она распознаёт и уничтожает проникшие в организм чужие микробы(бактерии, вирусы, грибки). Все знают: когда ослабнет иммунитет, то человек будет больше времени проводить на больничном. Обычно признаками низкого иммунитета люди считают быструю утомляемость человека; бледный вид; проблемы с волосами и ногтями. Но это лишь косвенные «свидетельства». На самом деле об ослаблении иммунитета следует судить совсем по другим признакам.

Главные признаки иммунодефицита

1. Человек часто болеет инфекционными заболеваниями(шесть и более раз в год), например, ОРВИ. Особенно в случаях, когда заболевания возникают не во время эпидемического сезона, например, летом.

2. Повторные бактериальные инфекции, возникающие не реже двух раз в год. (Пневмонии, фурункулезы, гнойные бронхиты и т.д.).

3. Наличие очагов гнойной хронической инфекции(гнойный простатит, уретрит и т.д.).

4. Аллергические заболевания, сопровождающиеся инфекционными осложнениями(прежде всего атопический дерматит и бронхиальная астма).

Сегодня средства для повышения иммунитета — самые популярные лекарства. Причем большинство взрослых считают, что эти препараты абсолютно безопасны. Даже у врачей сложилось странное отношение к иммуностимуляторам. Они их прописывают, словно витамины, всем и каждому. А ведь неадекватное стимулирование иммунной системы может привести к опасным последствиям. В том числе к развитию аутоиммунных и опухолевых процессов. Поэтому, когда ослабнет иммунитет, не торопитесь покупать иммуностимуляторы.

Лучше укреплять иммунитет с помощью отваров, настоев лекарственных трав и витаминов. А также нужно чаще бывать на свежем воздухе и заниматься физкультурой.

Травы, повышающие иммунитет

Женьшень, эхинацея, желтокорень, красный клевер, одуванчик, расторопша(молочный чертополох), зверобой, чистотел, девясил. Отвары и настои, приготовленные из этих трав, можно принимать как для лечения, так и для профилактики.

Средства, которые укрепляют иммунитет

*** Чабрец, или богородская травка способна укрепить иммунитет. Ее достаточно добавлять в свежем виде в салаты.

*** Это средство особенно полезно тем, кто часто простужается.

Двумя стаканами кипятка залейте 100 грамм плодов инжира. 15 минут варите на малом огне, два-три часа настаивайте, процедите. Принимайте перед едой по половине стакана дважды в день.

*** Заварите в термосе одним литром кипятка две ст. ложки сухих плодов шиповника. Через 12 часов пейте как чай за 30-40 минут до еды.

*** Смешайте 300 грамм меда; 500 грамм ядер грецких орехов; сок трех лимонов; полстакана сока алоэ. Принимайте за полчаса до еды по одной ч. ложке трижды в день.

*** 1. Из двух-трех лимонов отожмите сок.

2. Цедру выжатых лимонов залейте пол-литра воды, минуту кипятите, процедите.

3. Полстакана сахара залейте пол-литра воды, две-три минуты кипятите.

Сок лимона и полученные отвары смешайте. Получившийся напиток пейте в течение дня.

Что полезно есть, чтобы «подкормить» иммунитет

1. Съедайте перед едой по половине ч. ложки натертого на терке имбиря два-три раза в день.

Или: залейте в термосе двумя стаканами кипятка две ч. ложки натертого на терке имбиря. Час настаивайте, процедите. Принимайте по полстакана настоя три-четыре раза в день.

2. Один раз в неделю съедайте по одному плоду граната.

3. Ежедневно ешьте по горсточке кедровых орехов.

4. Съедайте по одной-две ст. ложки зеленого лука дважды в день.

Полезно съедать по одному-два зубчика чеснока в день до еды. Если у вас больной желудок, зубчик проглотите не разжевывая.

Чтобы избавиться от запаха лука или чеснока, пожуйте корень петрушки; корочку подгоревшего хлеба; зерно кофе.

5. Съедайте каждый день по половине-2/3 стакана тушеной в масле моркови.

Или по одной моркови, натертой на терке, с добавлением сметаны или масла.

Сырая морковь противопоказана при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

6. Смешайте с лимонным соком натертый на терке хрен. Принимайте по ч. ложке смеси перед едой два-три раза в день.

При гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, язве желудка и двенадцатиперстной кишки — хрен противопоказан. А также при воспалительных заболеваниях почек.

7. Ешьте тыкву в любом виде: сыром, вареном, печеном. Пейте тыквенный сок.

Тыква содержит массу витаминов и веществ, необходимых для эффективной работы иммунной системы.