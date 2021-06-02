Травы после коронавируса.(Рекомендует Ирина Малолетникова, старший преподаватель кафедры педиатрии УО «ГомГМУ», фитотерапевт).

Коронавирус(COVID-19 и др.) «гуляет» по планете уже второй год. Всем теперь уже стало понятно, что коронавирус — очень не простая инфекция. Она и после выздоровления оставляет неприятные последствия для здоровья — постковидный синдром. От него страдают, по статистике, около двадцати процентов переболевших. Последствия от этой болезни проявляются со стороны разных органов и систем. Длятся несколько месяцев, у каждого переболевшего по-разному. Реабилитация после этого заболевания может растянуться на длительное время. Травы после коронавируса станут полезным дополнением к основным восстановительным процедурам.(Диетотерапии, физиопроцедурам, лечебной и дыхательной гимнастике, массажу). Травы помогут поддержать ослабленный инфекцией и лекарствами организм.

Поддержим основные органы и системы, страдающие от коронавируса.

Легкие

Проявления: скованность в груди, чувство нехватки воздуха, не можете глубоко вдохнуть.

Рецепт: залейте 400 мл холодной воды две ст. ложки сухих измельченных корней алтея. Поставьте на ночь в холодильник. Утром доведите до кипения, но не кипятите, процедите. Принимайте по 100 мл трижды в день. Лечение проводите 10 дней.

Алтей хорошо разжижает мокроту, обладает противовоспалительным, отхаркивающим действием, антимикробными и противовирусными свойствами.

Сердце

Проявления: нарушение сердечного ритма и артериального давления.

Рецепт: возьмите по две части травы лабазника и сушеницы топяной, сухих листьев и цветков боярышника, смешайте. Две ст. ложки смеси залейте 400 мл горячей воды. Настаивайте 1,5-2 часа, процедите. Принимайте по 100-120 мл до еды три раза в день. Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом — после приема пищи. Курс лечения — 2-3 недели. Затем сделайте перерыв на две недели и повторите лечение.

Сушеница топяная замедляет частоту сердечных сокращений, обладает противовоспалительным свойством.

Боярышник улучшает коронарное кровообращение, укрепляет стенки сосудов, усиливает сокращение сердечной мышцы, оказывает антимикробный и противовоспалительный эффект, убирает отеки, обладает восстанавливающими свойствами.

Нервную систему

Проявления.

Общее недомогание: боли в мышцах, приступы слабости.

Психоэмоциональные нарушения: неустойчивое эмоциональное состояние, депрессивное настроение, панические атаки.

Неврологические: озноб, интенсивные головные боли, нарушение обоняния, зрения, вкуса, расстройство чувствительности(парестезия).

Рецепт 1: залейте 200 мл кипятка ст. ложку сухой измельченной травы пустырника. Настаивайте 1-1,5 часа, процедите. Принимайте по 70-100 мл дважды в день. Курс лечения — две недели.

Пустырник оказывает небольшой противовоспалительный эффект и достаточно сильное седативное действие.

Рецепт 2: ч. ложку измельченной травы лабазника заварите 200 мл кипятка. Настаивайте 15-20 минут, процедите. Выпейте всю порцию за раз. Месяц принимайте, затем сделайте двухнедельный перерыв и курс повторите.

Лабазник нормализует работу нервной системы, стимулирует головной мозг, обладает антиоксидантным свойством.

Еще более эффективны для нервной системы травы после коронавируса, если их смешать.

Возьмите по две части измельченных сухих трав зверобоя, лабазника и пустырника; по три части цветков и листьев иван-чая. Все смешайте. Залейте 450 мл горячей воды две ст. ложки смеси. Настаивайте 1,5-2 часа, процедите. Принимайте до еды по 100-150 мл трижды в день. При проблемах с желудочно-кишечным трактом — после еды. Курс лечения — 2-3 недели. Затем сделайте перерыв на две недели и лечение повторите.