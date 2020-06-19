Тяжкое состояние постоянной усталости

Добрый день, друзья!

Возможно вы сами стали чувствовать, даже после сна, постоянную усталость, или слышали жалобы от знакомых людей на это тяжкое состояние. Что же может быть причиной такого состояния усталости? Постоянная нехватка денег заставляет людей работать на двух-трех работах, что приводит к банальному переутомлению. Нарушение сна, режима питания и серьезные депрессии также могут стать причиной состояния постоянной усталости. Помогут вам избавиться от этой хронической усталости, апатии и слабости эффективные природные лечебные средства.

Рецепты исцеления от постоянной усталости

1. Первое, что вы должны сделать, — постараться нормализовать свой образ жизни, высыпаться, чаще гулять на свежем воздухе. Откажитесь от крепкого чая и кофе, спиртных напитков, так как они дают временный прилив сил, а потом обязательно последует состояние угнетения вашей нервной системы. Конечно, изменить свой график жизни довольно не просто, но, чтобы почувствовать себя вновь бодрым и сильным — это жизненно необходимо сделать.

2. Также съедайте горсть винограда за полчаса до еды, либо принимайте по две ст.ложки свежего виноградного сока.

3. Измельчите один стакан очищенных грецких орехов и один лимон, добавьте стакан меда, хорошо смешайте. Трижды в день принимайте по одной ст.ложке.

4. Смешайте ч.ложку ромашки со стаканом молока, доведите до кипения, потом держите на малом огне 10-15 минут, снимите, остудите немного, добавьте ст.ложку меда, процедите и выпейте за сорок минут перед сном.

5. Залейте литром воды стакан промытых цельных зерен овса, доведите до кипения и варите на слабом огне до получения киселя, затем процедите, добавьте две ст.ложки меда. Принимайте по полстакана отвара за полчаса до еды два раза в день.

6. Залейте 300 мл воды две ст.ложки измельченной сосновой хвои, доведите до кипения и держите на среднем огне 20 минут. Затем снимите с плиты, процедите, дайте немного остыть, добавьте три ст.ложки меда, хорошо перемешайте. Принимайте трижды в день за полчаса до еды по одной ст.ложке.