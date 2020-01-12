Кефирные напитки или смузи на основе кефира
Сейчас напиток из овощей и фруктов модно называть смузи. Достоинства этого напитка — особый вкус, высокая питательность и низкая калорийность. Так вот, если смузи приготовить еще и на основе кефира, то вы получите вкусное средство для снижения веса и улучшения обмена веществ.
Кефирный напиток с бананом
Две ст.ложки овсяных хлопьев, 4-6 ягод клубники, 400 мл кефира, один банан. Взбивайте в блендере в течение трех минут. Этот напиток полезно употреблять вместо завтрака.
С петрушкой и клюквой
Очистите и нарежьте ломтиками банан и зеленое яблоко, стебель сельдерея, немного петрушки, 100 грамм клюквы, 200 мл кефира. Две минуты взбивайте в блендере.
С корицей и имбирем
Измельчите в блендере корень имбиря размером с орех, цедру половины лимона, щепотку корицы, ч.ложку меда, 200 мл кефира. Если вы здоровы, можно пить по два стакана этого напитка.
С яблоком и овощами
Смешайте в блендере 200 мл кефира, очищенные измельченные яблоко и огурец, стебель сельдерея. Добавьте сок, отжатый прежде из одной свеклы(должен три часа отстояться) и сок из 4 морковок. Еще раз взбейте.
Не рекомендуются эти напитки при аллергии на какие-то компоненты, при обострении болезней желудочно-кишечного тракта.