Буквица, чабрец, василек, вероника

Буквица — травянистое многолетнее растение высотой до 60 см. Стебель четырехгранный, цветки собраны в соцветия, пурпурно-красные. Растет на лесных опушках, среди кустарников, а также в садах и огородах.

Заготавливают буквицу в июне-июле.

Применяется как укрепляющее средство при нервных заболеваниях, при эпилепсии, головной боли и головокружениях. А также при радикулите, болезнях желудка и печени, для снижения артериального давления при гипертонии. При легочных заболеваниях способствует разжижению и отхаркиванию мокроты.

Рецепт настоя: залейте в термосе пол-литра кипятка две ст. ложки сухой травы буквицы. Час-полтора настаивайте, процедите. Принимайте по четверти стакана за двадцать минут до еды три-пять раз в день. Курс лечения — 14-21 день.

Противопоказания: при гастрите с нулевой кислотностью в фазе обострения, гипотонии, остром тромбозе, беременности.

Лекарственное растение чабрец

Это полукустарник со стелящимися ветвями 10-25 см. Листья у чабреца мелкие, яйцевидной формы. Цветки розовато-лиловые, маленькие, собраны в соцветия.

Растет на лугах, опушках сосновых боров, каменистых склонах.

Заготавливают траву чабреца в июне-августе.

Чабрец обладает противовоспалительным, болеутоляющим, отхаркивающим, потогонным, мочегонным действием. Он улучшает аппетит, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Повышает секрецию желудка, печени, поджелудочной железы, оказывает противоглистный эффект.

Настой: стаканом кипятка залейте ст. ложку травы чабреца, час-два настаивайте. Принимайте после еды по ст. ложке три-четыре раза в день.

Чабрец противопоказан при болезнях печени и почек, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Нельзя его принимать и при пониженной функции щитовидной железы, а также при беременности.

Синий василек

Однолетнее растение высотой 30-60 см, листья перистолистные, цветки синего цвета, образуют соцветие-корзинку.

Растет на сухих лугах, полях, в посевах пшеницы, ржи, на обочинах дорог.

Собирают цветки в июне-июле.

Василек синий обладает противовоспалительным, мочегонным, дезинфицирующим, желчегонным свойствами. Василек повышает аппетит и секреторную функцию желудка. Оказывает положительное действие при заболеваниях печени, почек, мочевыводящих путей(нефрозе, пиелите, цистите, уретрите).

Настой: залейте стаканом кипятка десять цветков василька синего, дайте хорошо настояться, остудите. Принимайте между приемами пищи по трети стакана трижды в день.

Противопоказания: при беременности, женских болезнях с маточными кровотечениями.

Дубравная вероника

Растение многолетнее, листья зубчатые, яйцевидные, цветки ярко-голубые.

Растет на опушках, лесных полянах, лугах, полях, среди кустарников, а также в садах.

Заготавливают цветки, листья, стебли в апреле-августе.

Вероника дубравная повышает аппетит. Обладает кровоостанавливающим, мочегонным, послабляющим действием.

Применяют настой из вероники дубравной как противовоспалительное, отхаркивающее средство при кашле, при болезнях желудка. Наружно его применяют при долго незаживающих ранах, язвах, ожогах, угрях, зудящих сыпях, грибковых болезнях.

Настой: двумя стаканами кипятка залейте две ст. ложки травы вероники, два часа настаивайте. Принимайте за двадцать-сорок минут до еды по трети стакана четыре раза в день.

Вероника дубравная противопоказана при беременности.