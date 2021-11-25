Чего боится кандидоз

О том, чего боится кандидоз, то есть, что его губит, поговорим чуть позже. Сначала немного информации о самом заболевании. Кандидоз — одна из разновидностей грибковой инфекции. Это заболевание вызывается дрожжеподобными грибами рода Candida. Candida часто присутствует внутри организма человека (примерно у 30% людей) в небольшом количестве. Например в полости рта, кишечнике, влагалище, не вызывая при этом никаких проблем.

Хорошая иммунная система и нормальная микрофлора кишечника, влагалища сдерживают рост Candida. Каких либо неприятных ощущений у человека не возникает от их присутствия.

Но иногда в организме возникают благоприятные условия для роста и размножения грибов Candida. К ним можно отнести нарушение целостности кожных покровов, слизистых оболочек, снижение иммунитета человека. А также изменение кислотной среды во влагалище, потливость, высокая влажность окружающей среды и тепло.

Какие места поражает кандидоз

Грибок может поражать кожу и слизистые оболочки. Чаще всего это слизистые оболочки ротовой полости, кишечника и влагалища. А также складки кожи под грудью у тучных женщин или крайнюю плоть члена у мужчин. То есть те участки, где влажно и тепло.

Candida в организме обнаруживают и в нормальном состоянии. Поэтому избавиться от неё полностью практически невозможно. Мы только можем держать её под контролем, чтобы она сильно не размножалась.

Если у вас обнаружили кандидоз. Один из вариантов его лечения

Первое

Каждое утро следует аккуратно очищать язык от белого налета. Полоскать рот содой, синим йодом или бурой.

Затем нужно съесть два-три зубка чеснока. Если не можете есть чеснок в чистом виде, готовьте смесь сока чеснока и сока моркови. (Ст. ложка сока чеснока и 50-100 мл сока моркови).

Или съедайте смесь натертых на терке моркови и чеснока. (На среднюю морковку два-три зубчика чеснока).

Чеснок убивает возбудителя кандидоза. Поэтому его нужно есть четыре раза в день перед едой. (Всего 12-15 зубчиков чеснока в день). Кстати, можно приучать свой организм к чесноку с малых доз и постепенно дойти до лечебной дозировки.

Еще очень хороший результат дает свежая кашица чеснока с настоем молочного гриба. Его можно держать во рту по полчаса три-четыре раза в день. А также пить по стакану три-четыре раза в день и на ночь.

Второе

При кандидозе нужно есть цельные каши на молоке или воде с овощами, сыром, зеленью. Но есть их без сахара, меда и сухофруктов. Сахар и другие сладкие продукты нужно полностью исключить на время лечения — это любимое лакомство кандидоза.

После любой еды обязательно полощите рот содой, синим йодом, бурой или любым противогрибковым раствором. А потом подержите во рту или смажьте язык и слизистую настоем семени льна. Если нет настоя семени льна, то смажьте зверобойным или облепиховым маслом.

Третье

При лечении кандидоза большую помощь могут оказать чайный или морской грибы, яблочный уксус. Их применяют в виде полосканий и приема внутрь. Они помогают нормализовать кислотность, увеличить количество полезных микробов. Препятствуют развитию кандидоза любые виды капусты и почти все листовые овощи. Ешьте в большом количестве клюкву, голубику, чернику, жимолость, иргу. Не принимайте без необходимости антибиотики и другие лекарства, которые губительно действуют на полезную микрофлору ЖКТ. Не употребляйте продукты с консервантами и другой химией. Не мойте посуду химическими веществами.

Четвертое

Чтобы увеличить количество полезных микроорганизмов в вашем организме, ешьте квашеные овощи, кисломолочные продукты, овсяный кисель.

Овсяный кисель готовится так:

засыпьте геркулес и горстку неочищенного овса в стеклянную банку «до плечиков». Залейте холодной кипяченой водой с одним стаканом кефира(на трехлитровую банку). Завяжите горловину банки четырьмя слоями марли и оставьте на двое-трое суток. Затем процедите через сито в емкость, промывая водой, и оставьте еще на сутки. Сверху образуется прозрачная жидкость, внизу — белый концентрат киселя. Воду слейте, а концентрат храните в холодильнике(до 14 дней).

Для употребления берут две-три ложки концентрата, разводят водой по вкусу. (То есть до состояния жидкого киселя либо каши). Ставят на плиту и при постоянном помешивании держат до закипания.

Пьют или едят кисель теплым с маслом, овощами, зеленью, солью.

Использовать овсяный кисель нужно как отдельное блюдо. То есть нельзя его совмещать ни с бульонами, ни с мясом, ни с рыбой. Употребляйте овсяный кисель ежедневно или через день на завтрак либо на ужин.

Теперь вы знаете, чего боится кандидоз, какие продукты его губят. Остается только придерживаться всех советов, которые приведены выше. А еще нужно набраться терпения, так как кандидоз лечится длительно(1-2 года). Но улучшение здоровья наступает гораздо раньше — уже через 5-6 месяцев.