Чем успокоить эпилепсию

Эпилепсия — заболевание, при котором у больного случаются приступы расстройства сознания с судорогами. Прежде, чем говорить о том, чем успокоить эпилепсию, сначала поговорим о причинах ее вызывающих. Как правило, причиной эпилепсии становятся врожденные или приобретенные нарушения работы головного мозга. Также болезнь могут спровоцировать черепно-мозговые травмы, отравления ядовитыми веществами, инфекции(менингит), инсульты. Сильные психологические потрясения тоже могут стать причиной возникновения этого заболевания. Зачастую склонность к эпилепсии передается по наследству. Еще болезнь может развиться у ребенка, если родители страдают алкоголизмом.

Что может вызвать приступ эпилепсии

— Постоянное движение.

— Наблюдение за быстро движущимися и крутящимися предметами.

— Долгое пребывание в бане, поливание головы горячей водой.

— Чрезмерное употребление чечевицы, сельдерея, лука, чеснока, молока, сладостей, очень жирной пищи.

— Резкие запахи.

— Сильные душевные переживания.

— Переезд в сырую и ветреную местность.

— Приступ может быть следствием неожиданного крика, испуга и т.д.

Больным эпилепсией важно знать, что недопустимо употреблять не только алкоголь, но даже чай и кофе. Иначе не стоит ждать положительного результата при лечении. Более того, болезнь будет прогрессировать!

Лечение эпилепсии начинайте с очистки организма

Возьмите по одной части хвоща полевого, цветов каштана, донника лекарственного, синяка обыкновенного, чабреца; по две части — полыни обыкновенной, подмаренника настоящего; три части дербенника(плакуна). Смешайте.

Ст. ложку сбора залейте стаканом воды, 15 минут подержите на водяной бане. Затем процедите и добавьте в отвар 10%-ную настойку корней шлемника байкальского.(На каждые 200 мл отвара 3 мл настойки). Принимайте за полчаса до еды трижды в день. Курс лечения — два месяца. Затем сделайте перерыв на две недели и повторите лечение.

Средства и травы, помогающие успокоить эпилепсию

В течение дня съедайте несколько веточек укропа.

Съедайте по три можжевеловые ягоды три раза в день.

Хорошо помогает сушеная мята, положенная под подушку больного.

Положите в глиняный горшок пчелиный подмор, залейте пол-литра растопленного горячего несоленого свиного сала. Горшок закройте крышкой, обмажьте тестом, поставьте на два часа в горячую печь. Затем перелейте содержимое горшка в чистую посуду. Принимайте по ст. ложке три раза в день.

Положите вечером в термос ст. ложку семян кориандра, залейте стаканом кипятка, утром процедите. Принимайте по 50 мл за полчаса до еды четыре раза в день. Можно вместо семян кориандра использовать траву руты садовой, семена борщевика европейского, цветки сирени обыкновенной.

Залейте вечером в термосе две ст. ложки майорана двумя стаканами кипятка, утром процедите. Настой разделите на четыре порции и выпейте в течение дня за полчаса до еды. Во время каждого приема глотайте кусочек мумие весом 200 мг.

Заварите стаканом кипятка 20 грамм арники горной, полчаса настаивайте. Принимайте до еды по одной ст. ложке трижды в день.

Залейте стаканом кипятка ст. ложку измельченных верхушек травы душицы, 20 минут настаивайте, процедите. Пейте теплым по половине стакана три раза в день. Последний прием перед сном.

Помогут успокоить эпилепсию и сборы трав

Составляем сборы из этих трав: мелиссы; душицы; мяты перечной; донника; цветов боярышника; горца птичьего; чабреца; шишек хмеля; шалфея; цикория; подорожника; череды; календулы; тысячелистника; кипрея; радиолы розовой; лабазника(таволги); розмарина; синюхи голубой; шлемника байкальского; корней девясила, валерианы, пиона уклоняющегося, аира.

Четыре-шесть наименований этих трав смешайте в равных частях. Ст. ложку смеси трав залейте стаканом кипятка, 15-20 минут томите на водяной бане. Затем снимите и настаивайте до остывания, процедите. Принимайте до еды по одной/трети стакана трижды в день.

Чтобы не было привыкания, меняйте сборы каждые три-шесть месяцев.

Что еще полезно при эпилепсии

Полезен сок спаржи. Отжимайте его в июле-августе. Принимайте трижды в день по стакану сока с одной ст. ложкой меда.

Рекомендуется употреблять преимущественно сырую вегетарианскую пищу.

Пейте чай из душицы без ограничений(нельзя при беременности): ч. ложка травы на стакан кипятка. Можно добавить мед по вкусу.

Принимайте ванны с отваром корней валерианы в течение двадцати минут через день. (Залейте тремя литрами воды полкилограмма корней валерианы, варите на малом огне полчаса. Затем процедите и вылейте в ванну).

Полезно принимать как приправу к блюдам семена аниса, базилик, тмин. А также есть бананы, плоды вишни и инжира(1-2 шт. в день); ягоды черноплодной рябины; плоды черешни; калину; морскую капусту; зелень петрушки; спаржу; укроп; сельдерей; эстрагон(тархун).