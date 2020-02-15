Средства от целителей Болгарии

В Болгарии растет великое множество лекарственных растений. Но особенно популярны из-за своих уникальных целебных свойств, — серебристая полынь, плоды физалиса и бузина черная.

Серебристая полынь

Чаще всего ее применяют для лечения варикоза. Вместе со средством из серебристой полыни, последовательно один за другим, аналогично используют еще папоротник и помидоры. При таком комплексном лечении варикоз отступит намного быстрее.

1. Свежие цветочные головки и листья серебристой полыни тщательно разотрите в ступке. Ст.ложку полученного сырья соедините с таким же количеством кислого молока, размешайте, нанесите на бинт ровным слоем, наложите на место с расширенными венами. Применяйте такие апликации в течение трех-четырех дней. Через неделю лечение можно повторить.

2. Сухую наземную часть мужского папоротника измельчите в порошок. Смешайте ст.ложку порошка папоротника со ст.ложкой кислого молока и марлевый компресс наложите на расширенные вены.

3. Приложите к больным венам ломтики хорошо вызревшего помидора, забинтуйте. Через три-четыре часа ломтики помидора замените свежими.

Еще раз повторюсь: рецепты можно использовать последовательно один за другим, особенно в тяжелых случаях.

Плоды физалиса

Их применяют в лечении болезней внутренних органов, ревматизма, подагры, ушибов, мочеполовой системы. Ягоды физалиса помогут вывести песок и камни из почек и мочевого пузыря. Из плодов физалиса болгарские целители готовят отвары и настои.

Отвар: спелые высушенные ягоды физалиса варите на малом огне десять минут, час настаивайте(на двадцать грамм ягод потребуется пол-литра воды). Принимайте по 50 мл отвара три-пять раз в день.

Настой: 40-50 грамм сухих ягод физалиса залейте литром кипятка, посуду хорошо укутайте и настаивайте до полного остывания. Принимайте также как и отвар. Этим же настоем, кроме вышеприведенных заболеваний, можно лечить и ОРЗ.

Бузина черная

Ягоды, цветки и кора бузины черной положительно влияют на работу поджелудочной железы, применяется при сахарном диабете. В Болгарии бузину черную применяют при лечении начальных стадий рака, а также для облегчения состояния больного после химиотерапии.

Помогает при раке:

насыпьте в стеклянную посуду ягоды черной бузины толщиной 1 см и такой же слой сахара. Еще слой ягод и слой сахара, так продолжайте, пока не закончатся ягоды или место в банке. Две-четыре недели настаивайте, процедите. За десять минут до еды выпейте 150 мл талой или дистиллированной воды. Сразу после еды примите ст.ложку полученного экстракта. И так три раза в день в течение 45 дней. Затем сделайте перерыв на 30 дней и снова повторите курс. Нужно провести три таких курса. Если предстоит операция, то три курса до нее и три курса после.

Можно экстракт применять и для укрепления иммунитета — достаточно одного курса(45 дней).

От язвы желудка, гепатита:

стаканом кипящей воды залейте десять грамм сушеных ягод бузины черной, проварите пять минут, остудите. Пейте за полчаса до еды по четверти стакана три раза в день.

Для волос и кожи:

стаканом воды залейте 25 грамм цветков бузины, доведите до кипения, снимите, дайте настояться, процедите. Применяйте наружно при псориазе, склеродермии, облысении.