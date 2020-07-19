Масло — отличное лекарство из шиповника

Если на вашем участке растет шиповник, то вы можете сами приготовить из его плодов и лепестков масло. Масло из плодов шиповника поможет быстро заживить ссадины и раны, смягчить и успокоить кожу. Оно обладает противовоспалительным и тонизирующим действием. Масло из лепестков используется в косметических целях.

Масло из плодов шиповника

Высушенные плоды шиповника измельчите в кофемолке. Возьмите четверть стакана сырья, поместите в стеклянную посуду и залейте 3/4 стакана оливкового масла. Плотно закупорьте и поставьте на две недели в темное прохладное место. Затем доведите до кипения на водяной бане и сразу процедите. Готовое масло храните в холодильнике.

Смазывайте маслом ссадины, трещины, раны кожи, пролежни два-три раза в день до полного заживления. Или пропитайте маслом марлю и приложите к больному месту на час.

Капайте по одной-две капли в обе ноздри два раза в день при насморке.

При ларингите, фарингите, стоматите:

смешайте тридцать капель масла с половиной стакана теплой воды и половиной чайной ложки пищевой соды. Полощите этим раствором рот и горло 4-6 раз в день.

Масло из лепестков шиповника

Заполните на 2/3 литровую банку свежими лепестками шиповника, залейте до верха подсолнечным или оливковым маслом, плотно закупорьте и две недели настаивайте в темном месте, встряхивая ежедневно. Затем процедите и храните в холодильнике.

При сухой коже добавляйте масло в крем для лица(1:1).

Или добавляйте в ванну(38-39 градусов), смешав ст.ложку масла с пол-литра горячей воды, стаканом соли и половиной стакана пищевой соды.