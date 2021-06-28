Леденцы от кашля готовим сами

Чаще всего мы подвержены простудам весной и осенью, но и летом такое может случиться. Поэтому иметь у себя под рукой «сосательные» таблетки будет не лишним. Леденцы от кашля и воспаления горла вы можете приготовить своими руками. Их применять можно и для лечения, и для профилактики. Как только почувствуете дискомфорт в горле — тут же в рот леденец-таблеточку. Этими леденцами и дети будут с удовольствием лечиться. Но только если нет у ребенка аллергии на компоненты, которые входят в состав леденцов.

Итак, готовим леденцы

Сначала приготовьте отвар из корня солодки.(Измельчите корень солодки, возьмите 10 грамм и залейте стаканом кипятка. Варите четверть часа, потом оставьте настаиваться на час).

Затем в 200 грамм сахара влейте две ст. ложки приготовленного отвара. Размешайте, поставьте на малый огонь. Когда сахар растопится, добавьте ч. ложку тертого корня имбиря и половину ч. ложки сока лимона. Варите, помешивая, 4-5 минут, пока не загустеет сироп. (Капля сиропа должна быстро застывать на тарелке).

Смажьте растительным маслом силиконовые формочки для конфет и вылейте в них эту смесь. Или просто вылейте ее в тарелку, а когда застынет, расколите на кусочки.(Размером с большую таблетку). Применяйте по три-четыре раза в день.

Еще рецепт от любого кашля и бронхита

Поможет вам домашняя аджика: пропустите через мясорубку один килограмм свежих помидоров. А также половину килограмма красного болгарского сладкого перца, 300 грамм корней хрена, две головки чеснока. Добавьте в эту смесь две-три ст. ложки подсолнечного нерафинированного масла и соль по вкусу.(Одну-две ч. ложки соли). Все перемешайте, разложите в банки, храните в холодильнике. Принимайте перед едой по ст. ложке трижды в день. Детям давайте по ч. ложке.

При ангине и других воспалениях горла

1) Жуйте кусочек прополиса с горошину. Слюну обязательно проглатывайте.

2) Добавьте в 30 мл воды пять-шесть капель 30% прополисной настойки. Выпейте за полчаса до еды. Помогает очень быстро. Прополисная настойка есть в аптеках.