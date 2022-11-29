Шамбала — растение лечебное

Шамбала, верблюжья трава и пажитник сенной — это названия одного и того же растения. На Ближнем Востоке и странах Азии оно приобрело особую популярность в качестве пряности, используемой при приготовлении пищи.(Используют высушенные семена, которые измельчают в ароматный порошок). Кроме того, шамбала применяется как техническое сырье при приготовлении красок. А еще, шамбала — растение лечебное, из которого готовят средства от многих заболеваний.

Как выглядит шамбала

Шамбала, или пажитник сенной — однолетнее растение семейства бобовых. Стебель прямостоячий, округлый, опушенный, высотой до 60-80 см. Листья тройчатые, черешковые, в верхней части зубчатые. Цветки беловато-желтоватые, 1,3-1,8 см. Плоды — бобы длиной 6-10 см, при созревании становятся бурого цвета. Семена коричневато-желтые, очень твердые, длиной 4-5 мм. В одном бобе может быть до 20 семян.

Что содержится в пажитнике сенном(шамбале)

Благодаря наличию в нем кумарина растение имеет сильный специфический аромат. Эфирное масло из семян используется в парфюмерии. Семена содержат в себе жиры, белки, клетчатку, золу и др. В траве пажитника сенного содержится 5,6 % белка, каротины, минеральные вещества, витамины C и P.

Как заготавливают шамбалу

Надземную часть растения используют в хозяйственных целях(на корм скоту). Ее убирают во время цветения, срезая верхнюю часть с листьями и цветками. Семена шамбалы(пажитника) убирают при созревании двух-трех плодов, остальные плоды оставляют дозревать.

В народной медицине используются семена шамбалы. Применяется шамбала для лечения язвенной болезни, при бессоннице, нервном истощении, укрепления женского здоровья и др. Растение обладает противовоспалительным и ранозаживляющим свойством.

При простуде

Залейте стаканом кипятка две ч. ложки семян шамбалы. Варите 10-15 минут на малом огне на водяной бане. Принимайте отвар три-четыре раза в день, смешав с медом.

При сухом мучительном кашле добавьте в отвар молоко.

Если болит горло, для полоскания приготовьте отвар покрепче: две ст. ложки семян залейте литром кипятка. Кипятите около тридцати минут на малом огне. Полощите горло перед едой трижды в день.

Для повышения уровня гемоглобина в крови и восполнения железа(при анемии)

Принимайте по одной-две ч. ложки порошка из семян пажитника сенного с молоком и медом.

Тем, кто страдает от диабета

Замочите в воде две ч. ложки семян шамбалы, оставьте на ночь. Утром процедите настой и выпейте.

При заболеваниях легких, плохом аппетите, недостатке в организме витамина PP

Принимайте по ч. ложке порошка из семян пажитника с фруктовым джемом. Или запивайте их четвертью стакана красного вина перед едой трижды в день.

При хроническом воспалении слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной и тонкой кишок

Ст. ложку толченых семян шамбалы залейте стаканом горячей воды. Кипятите на водяной бане 10-15 минут, остудите, процедите. Долейте кипяченой воды до исходного объема. Принимайте перед едой по трети стакана.

Для лечения кожных заболеваний, гнойных ран, фурункулов, экземы

Приготовьте кашицу из семян и плодов пажитника: размелите их в кофемолке. Ст. ложку порошка залейте стаканом воды и варите 10 минут. Кашицу нанесите на ткань и наложите на больное место.