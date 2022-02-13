Растение гравилат городской

Внешне растение гравилат городской похоже на лютик, с которым часто его и путают. Такие же размеры и небольшие желтые цветочки с пятью лепестками. Если выкопать корень гравилата и помять в пальцах, то вы почувствуете приятный гвоздичный аромат. Поэтому гравилат городской еще называют гвоздичным корнем.

Где растет гравилат и как он выглядит

Встретить это небольшое травянистое растение можно по всей Европейской России и в Западной Сибири. Растет гравилат в лесах, среди зарослей кустарников, на лугах, по берегам рек. Высотой он бывает 30-80 см. Листья у корней лировидные, с длинными черешками. Стеблевые листья трехраздельные, почти сидячие. Плоды состоят из множества орешков с крючками. Цепляясь этими крючками за шерсть животных, одежду людей, гравилат переносится на новое место. За это его еще называют в некоторых местах репешком или собачкой.

Как давно используется гравилат городской в лечебных целях и когда его заготавливают

Растение гравилат — древнее лекарственное средство. Еще Гиппократ и Диоскорид упоминают о нем как о кровоостанавливающем, укрепляющем при желудочно-кишечных заболеваниях средстве. А также восстанавливающем здоровье и силу мышц. С лечебной целью используют траву, корневища с корнями. Корневища с корнями заготавливают ранней весной или осенью. Траву — во время цветения. Корни сушат любым способом при температуре не выше 45 градусов, а траву — в защищенном от солнечных лучей месте.

Каким лечебным действием обладает гравилат городской и при каких болезнях его применяют

Обладает растение вяжущим, антимикробным, кровоостанавливающим, обезболивающим, отхаркивающим, желчегонным, противорвотным, ветрогонным и общеукрепляющим действием.

Используются отвары, настои, настойки или порошок корней при воспалениях желудочно-кишечного тракта, болезнях почек, печени. Различных кровотечениях(геморроидальных, маточных). А также от кашля при бронхите.

Используют для полосканий при кровоточащих деснах, стоматите, воспалении горла.

В виде ванн при вывихах, суставном и мышечном ревматизме, золотухе у детей.

Рецепты с гравилатом

1. Настой корневищ с корнями или травы.

Стаканом кипятка залейте две ч. ложки измельченного сырья, закройте посуду и два часа настаивайте. Процедите и принимайте по полстакана до еды дважды в день.

2. Настойка корневищ с корнями.

Возьмите одну часть корней и десять частей водки, две недели настаивайте. Принимайте до еды по 10-15 капель с водой два-три раза в день.

3. Порошок.

Измельчите сухие корневища с корнями в кофемолке до порошкообразного состояния. Принимайте до еды по одному грамму порошка, запивая водой, два-три раза в день.

4. Гравилатовка.

Двадцать грамм свежих или пять-семь грамм сухих корневищ с корнями залейте пол-литра водки. Неделю настаивайте, профильтруйте. Употребляйте в качестве аперитива перед едой по 50 мл.

Курс лечения гравилатом городским составляет от двух недель до одного месяца или до выздоровления. Если выздоровление не наступает в эти сроки, то делают перерыв 10-15 дней и курс повторяют.