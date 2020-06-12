Применение листьев мирта в лечебных целях

Растение мирт используется не только в народной медицине, но и традиционной. Из его листьев, плодов и молодых побегов готовят настои, настойки, отвары, мази, порошки и другие лекарственные препараты. Ими лечат простудные заболевания, ожоги, нарывы, гнойные воспаления ушей и глаз, бронхит, астму, дифтерию, болезни крови, горла, мозга, сердца, туберкулез, малокровие, дизентерию, используют при ранениях. Мирт помогает справиться с остеомиелитом, свищами, гнойными ранами. Лечебные действия мирта до сих изучаются. Уже получены хорошие результаты его действия при диабете.

Рецепты лечения миртом

При болезнях носоглотки:

поместите в банку одну ст.ложку сухих измельченных листьев мирта, залейте стаканом 70%-ного спирта или водкой. Шесть-семь дней настаивайте в темном месте комнаты, потом процедите и отожмите остаток. Разводите пять капель настойки в трети стакана теплой кипяченой воды и полощите горло четыре-пять раз в день.

Этой же неразбавленной настойкой смазывайте ссадины, царапины, раны.

При язве на коже смочите марлевую салфетку, приложите к больному месту и закрепите бинтом. Меняйте повязку по мере высыхания.

Если зрение ухудшилось:

пять листиков мирта измельчите и разотрите, чтобы сок появился, залейте одной ст.ложкой крутого кипятка, остудите, процедите. Закапывайте по две капли настоя в каждый глаз три-четыре раза в день. Еще обязательно одновременно с этим пейте чай(на стакан кипятка ч.ложка сухих измельченных листьев мирта, пятнадцать минут настаивайте).

При переломах:

поместите в эмалированную кастрюлю ст.ложку сухих листьев мирта, залейте стаканом холодной кипяченой воды, держите на водяной бане пятнадцать минут, остудите, процедите, отожмите и делайте холодные компрессы на больное место.

При перхоти:

возьмите две-три ст.ложки ягод мирта, раздавите их деревянной ложкой, залейте двумя стаканами кипящей воды, посуду укутайте и пять-шесть часов настаивайте, процедите. После мытья ополаскивайте настоем голову.