Если замучила перхоть и зуд

С наступающим Новым 2020 Годом, уважаемые читатели!

В канун такого праздника не хочется думать о недугах, но, к сожалению, они нас и в праздники могут донимать.

Итак, поговорим о неприятности, которая знакома многим — о перхоти. Мало того, что перхоть на одежде вызывает у окружающих брезгливость, так еще и зуд неимоверный донимает.

Появляется она по двум причинам — из-за повышенного салообразования и сухой кожи. А чаще всего вызывают образование перхоти косметические средства: пенка, шампунь, лак. Если заметили, что в ее появлении виноват шампунь, поменяйте на более мягкий. Если из-за средств для укладки волос, откажитесь от них. Значит эти средства раздражают кожу, отсюда и перхоть, и зуд. Но даже после отказа от раздражителя кожи, проблема может оставаться и с ней придется бороться. Предлагаю простые средства, к тому же довольно недорогие, для избавления от перхоти.

Рецепты средств от перхоти и зуда

1. Это средство особенно подходит людям, у кого волосы жирные:

взбейте в пену белок яйца, затем добавьте желток и хорошо перемешайте. Вымойте голову и на чистые волосы нанесите смесь, тщательно вотрите в кожу головы. Через 30 минут смойте теплой водой.

2. Купите в аптеке косметическую зеленую глину. Одну-две ст.ложки зеленой глины смешайте с малым количеством воды и вотрите в чистые волосы и кожу головы. Через пятнадцать минут смойте глину и помойте голову. Делайте так после каждого мытья.

3. Натирайте кожу головы(перед каждым мытьем головы) ломтиком лимона в течение пяти минут. Потом голову вымойте.

4. Возьмите по три ст.ложки травы хвоща, крапивы, ромашки, залейте литром воды, поставьте на плиту и пять минут варите. Снимите, дайте остыть и после мытья волос ополосните их этим травяным отваром. Можно готовить отвар из одной из этих трав, но из их смеси лучше. Применяйте отвар один-два раза в неделю.

5. Четверть стакана оливкового масла вотрите в кожу головы(для улучшения отшелушивания можно добавить в масло немного мелкой соли). Через десять минут вымойте голову шампунем(мягким) без бальзама. Данную процедуру проводите два-три раза в неделю.

6. Один-два раза в неделю на один час наносите на мокрые волосы натуральный йогурт, затем смойте теплой водой и вымойте голову мягким шампунем.

После того, как перхоть исчезнет, чтобы не допустить повторного ее появления, повторяйте процедуры один раз в семь-десять дней.