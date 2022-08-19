О лечебных свойствах элеутерококка

Прежде чем говорить о лечебных свойствах элеутерококка, сначала расскажу какие его части используются для приготовления лечебных средств. Лекарственным сырьем у элеутерококка являются корни и корневища, а иногда и листья. Заготавливают их после 15 сентября, выбирая хорошо развитые растения. Корни с корневищами нужно отряхнуть от земли, быстро и тщательно промыть в проточной воде. Затем нужно их подвялить на воздухе.

Когда подвялятся, удалите поврежденные вредителями части, обрубите остатки надземных побегов.

Сушить можно в сушилке или на чердаке с хорошей вентиляцией. Определить готово или нет сырье просто: при сгибании ломается. Корневища должны иметь сильный аромат, пряный и вяжущий вкус, белый цвет.

Чем полезны средства из элеутерококка

Средства из этого растения обладают стимулирующим и общеукрепляющим действием. Которое характеризуется увеличением емкости легких, веса тела. А также увеличением физической силы и содержания гемоглобина в крови.

Для профилактики в периоды массовых возникновений ОРЗ полезно принимать настойку корня элеутерококка. А также ее назначают при неврозах, плохо заживающих ранах, сахарном диабете, атеросклерозе, тяжелых проявлениях климакса. Настойка помогает при ревматических поражениях сердца, хроническом воспалении желчного пузыря и слизистой оболочки толстой кишки.

Настойка элеутерококка

Потребуется 50 грамм корневищ, которые нужно залить пол-литра водки и 15 дней настаивать. Храните настойку в темной бутылке в холодильнике. Принимайте утром и в обед за 30 минут до еды по 20-40 капель. Курс лечения — 25-30 дней.

(Добавляя капельку настойки в зубную пасту при чистке зубов, вы убережете себя от многих заболеваний десен и зубов). (При приеме настойки в течение 10-14 дней существенно снижается количество сахара в крови).

Экстракт элеутерококка(аптечный препарат)

При ипохондрии. Принимайте по 20-30 капель экстракта дважды в день до еды.

При болезнях сердечно-сосудистой системы. Принимайте по 30 капель экстракта элеутерококка трижды в день до еды в первой половине дня. Курс — 14 дней.

Экстракт принимают по 15-20 капель два-три раза в день при ревматических поражениях сердца. (Также в первой половине суток). Точно столько же и также принимают при умственном переутомлении, при ночном недержании мочи. Столько же капель элеутерококка полезно принимать мужчинам для повышения потенции.

При астеническом состоянии после родов женщинам тоже полезно принимать экстракт элеутерококка.( В первой половине дня по 15-20 капель два-три раза в день).

Полезен прием экстракта элеутерококка и страдающим сахарным диабетом: утром и в обед по 15-20 капель.