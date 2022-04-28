Шесть оздоравливающих напитков

Всем давно известно, что даже простая вода лечит. А если приготовить различные напитки на травах, то вы получите еще более сильное лечебное средство. К тому же эти напитки помогут вам сократить количество принимаемых лекарств. Или даже смогут полностью заменить какое-то лекарство. Только не забудьте по поводу их применения посоветоваться со своим лечащим врачом. Хочу предложить вам шесть оздоравливающих напитков, которые станут хорошим подспорьем при восстановлении вашего здоровья.

Бальзам сердечный

Он полезен тем, кто страдает от одышки, стенокардии, аритмии.

Возьмите десять стеблей петрушки длиной двадцать-тридцать сантиметров. Залейте их литром белого или красного вина и двумя-тремя ст. ложками яблочного уксуса. Десять минут кипятите на малом огне. Добавьте 300 грамм меда и кипятите еще две-три минуты. Затем процедите и разлейте в бутылки. Принимайте по ст. ложке трижды в день, пока не закончится бальзам.

Целебный ликер

Поможет при гипертонии и аритмии, улучшает сон, снимает напряжение и стресс.

Всыпьте в стерилизованную банку один килограмм плодов шиповника, слегка их примните. Всыпьте стакан сахара. Сверху — килограмм боярышника кроваво-красного и стакан сахара. Затем килограмм килограмм спелой калины и стакан сахара. Залейте полтора литра водки и поставьте на 14 дней в темное место. Принимайте утром и вечером по ст. ложке. Когда останется половина банки ликера, долейте еще пол-литра водки и всыпьте две/трети стакана сахара. Напитка хватит на весь год.

Вино чесночное

Этот рецепт поможет при сахарном диабете.

100 грамм чеснока разотрите в кашицу, залейте литром сухого красного вина. Две недели настаивайте в теплом месте, периодически встряхивая. Процедите и принимайте по две ст. ложки трижды в день за полчаса до еды. Храните в холодильнике.

Квас для профилактики атеросклероза

И вкусно, и целебно!

Возьмите зерна овса, чтобы хватило на половина трехлитровой банки, промойте. Всыпьте в банку и залейте отстоянной водой. Добавьте четыре-пять ст. ложек сахара, накройте марлей. Через три-четыре дня начнется брожение и напиток будет готов. Зерна овса можно использовать для кваса в течение двух месяцев, промывать не нужно.

При хроническом колите

Ст. ложку свежих измельченных корней девясила залейте в кастрюле 0,75 литра кагора. Доведите до кипения и десять минут варите на малом огне под крышкой. Добавьте ст. ложку меда, размешайте и перелейте в темную бутылку. Храните в холодильнике. Пейте утром и вечером по 50 мл после еды. Месяц пьем, две недели перерыв и повторите прием.

Помогает мужчинам при воспалении предстательной железы

Возьмите по 50 грамм семян фенхеля и листьев сельдерея. Залейте 0,7 литра сухого виноградного вина. Настаивайте 21-28 дней в темноте, встряхивая периодически. Профильтруйте, укупорьте, храните в темном месте. Принимайте по две ст. ложки после еды трижды в день в течение месяца. Перерыв двенадцать дней и можно курс повторить.