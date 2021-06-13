Рецепты от разных болячек

Каждый человек познает жизнь методом проб и ошибок. Самая большая наша ошибка в молодые годы — мы надеемся, что все болячки обойдут нас стороной. К сожалению, они ни кого не обходят стороной. И однажды каждому из нас приходится избавляться от какого-то недуга. Конечно, в наше время медицина имеет большой опыт в лечении любых заболеваний. И аптечные полки просто «ломятся» от великого множества различных препаратов. Но все же, согласитесь, что уметь применять и народные методы лечения, — будет совсем не лишним. Так что, если даже вы сейчас абсолютно здоровы, позаботьтесь о будущем. Ниже будут рецепты от разных болячек. Читайте, записывайте и будьте здоровы!

От болезней легких

Наиболее частыми заболеваниями дыхательных путей являются различные виды кашля, бронхит и астма.

Потребуется: 1/2 килограмма синего лука; 1/2 килограмма сахара; два лимона; семь столовых ложек меда; 1,5 литра воды.

Готовим так: разогрейте сахар в металлической емкости при умеренной температуре, помешивая его.

Добавьте к сахару лук, нарезанный мелкими кусочками. Немного обжарьте и добавьте воду. Кипятите смесь, пока треть воды не испарится. Снимите с плиты и оставьте смесь остывать. Затем добавьте выжатый из лимонов сок и мед. Хорошо перемешайте и оставьте смесь на ночь. Утром процедите жидкость через сито и перелейте ее в бутылку. Употребляйте по одной ст. ложке перед каждой едой. Принимайте до полного выздоровления.

При пневмонии

100 грамм плодов инжира или изюма промойте и обдайте кипятком, пропустите через мясорубку. Залейте ягоды 180 мл кипящей воды, варите восемь-десять минут на минимальной мощности плиты. Процедите отвар. Добавьте немного сахара или меда. Употребите в два приема. Курс лечения — 10-14 дней.

От гриппа

Чтобы от гриппа выздороветь за три дня. Нужно одну таблетку мумие положить в 0,7 литра кипяченой воды и размешать. Пейте такую жидкость вместо чая в течение трех дней.

Чтобы унять кашель

1) Налейте в пол-литровую банку 250 мл меда, добавьте куриное яйцо и ст. ложку сухой горчицы. Перемешайте. Съедайте по ч. ложке смеси пять-шесть раз в день.

2) Залейте стаканом молока ст. ложку измельченных сухих листьев шалфея, десять минут кипятите, процедите. Выпейте горячим на ночь.

При желчнокаменной болезни

Ст. ложку листьев земляники залейте стаканом кипятка, 20 минут настаивайте и выпейте перед обедом.

После еды выпейте отвар семян укропа. Ст. ложку семян залейте стаканом кипятка, 15 минут кипятите на слабом огне.

При близорукости

Уложите слоями в трехлитровую банку ягоды бузины, пересыпая каждый слой сахаром. Три дня настаивайте на солнце. Принимайте по ч. ложке за 15 минут до еды три раза в день. Курс — один-два месяца.

Помогает справиться с астмой

Возьмите пол-литровую банку цельного овса, переберите, очистите от плевел и промойте в проточной воде. Влейте пол-литра воды и два литра молока в трехлитровую кастрюлю. Поставьте ее на плиту и доведите до кипения. Всыпьте овес, закройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь до слабого и кипятите примерно два часа.

Полученный отвар храните в холодильнике. Принимайте ежедневно на ночь в горячем виде по 150 мл отвара. Каждый раз добавляя в него ложку нутряного свиного сала или сливочного масла и ч. ложку меда. Лечение нужно проводить в течение года.

При сухой экземе

Залейте 100 мл оливкового масла ст. ложку измельченной сухой травы шалфея. Томите на водяной бане десять минут. Процедите и добавьте ст. ложку сока лимона. Трижды в день смазывайте пораженные участки кожи.

Во время лечения ограничьте соль. Откажитесь магазинных кетчупов, соусов, консервов, солений, колбас, чипсов, картофеля фри, кофе, напитков с колой. А также никакого алкоголя и не курить.

От язвы желудка

Смешайте полкилограмма меда, пол-литра оливкового масла и сок двух лимонов. Храните в холодильнике. Принимайте по ст. ложке за сорок минут до еды трижды в день. Курс лечения — три недели.