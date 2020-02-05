Лечение онемевшей руки травами

Случается так, что ваша рука начинает неметь, болеть, практически перестает действовать. В этом случае для ее лечения советую использовать буквицу и бузину красную.

Буквица — это вообще универсальное лекарственное растение. Она не только снимает боль и онемение рук, но еще и нервы успокаивает, работу печени улучшает, лечит подагру, обменные процессы активизирует, восстанавливает энергетику организма.

Рецепт лечения онемевшей руки

Налейте в посуду три литра воды, доведите до кипения, бросьте в кипящую воду горсть травы буквицы, снимите с плиты и настаивайте до полного остывания. Пейте вместо обычной воды. Пройдет немного времени и вы почувствуете, что ваша рука восстанавливается.

Одной из причин онемения рук является зашлакованность шейного отдела позвоночника. Соли откладываются на позвонках, в результате чего происходит сдавливание сосудов и нарушается кровообращение. Чтобы вывести ненужные соли на позвоночнике и быстрее восстановить онемевшую руку, применяйте еще и натирание шейного отдела позвоночника настойкой плодов бузины красной, или болиголова, или сабельника.

Рецепт настойки

Залейте 50 грамм плодов бузины красной 450 мл водки, поставьте в темное место на три недели, периодически встряхивайте содержимое.