Гипертония плюс сахарный диабет. Какие травы можно использовать.

Если у вас гипертония плюс сахарный диабет, то для укрепления вашего здоровья полезно использовать травы. При гипертонии — травы помогут снизить артериальное давление, улучшив состояние ваших сосудов. И, что тоже очень важно для всех ваших органов, уменьшить количество принимаемых таблеток. При диабете — они помогают нормализовать уровень сахара в крови, укрепить иммунитет, тем самым улучшить ваше общее состояние. К тому же, некоторые используемые травы при гипертонии и диабете, восстанавливают ритм сердечных сокращений. А также повышают тонус сердечной мышцы, скорость кровотока, увеличивают общую активность сердца.(Например, льнянка).

Полезные травы при гипертонии

Начну с льнянки. Но гипертоникам ее лучше использовать не в чистом виде, а в сборах. Сразу же скажу и о противопоказаниях для приема средств на основе льнянки: диспепсия; заболевания сердца с тахикардией и экстрасистолией. И очень важно: строго соблюдайте дозировку!

Сбор такой: одна часть травы пустырника; две части травы мелиссы, донника лекарственного, клевера, плодов и цветков боярышника; три части сухой травы льнянки.

Две ст. ложки сбора залейте пол-литра кипятка, посуду укутайте и два часа настаивайте, процедите. Пейте за 20 минут до еды в три-четыре приема по одному стакану в день. Принимайте до нормализации давления.

Еще две настойки при гипертонии. 1. Залейте стаканом спирта две ст. ложки сухих корней шлемника байкальского. Две недели настаивайте в темноте, процедите. Принимайте трижды в день за тридцать минут до еды по 20-30 капель.(В половине стакана воды). Курс — 3-6 месяцев.

2. Смешайте по одному стакану сухих измельченных веточек омелы белой и плодов софоры. Залейте литром спирта, настаивайте в темном месте три недели, процедите. Принимайте по ч. ложке на полстакана воды. Три-четыре раза в день за сорок минут до еды.

При сахарном диабете

1. Смешайте четыре ст. ложки сушеных плодов черноплодной рябины(аронии) и две ст. ложки плодов шиповника. Залейте в термосе двумя стаканами кипятка, настаивайте два-три часа, процедите. Выпейте в три приема в течение дня перед приемом пищи. Курс — до нормализации уровня сахара в крови.

Противопоказания: повышенная свертываемость крови; гастрит с повышенной кислотностью; язва желудка и двенадцатиперстной кишки; гипотония; тромбофлебит; запоры.

2. Ст. ложку измельченных сухих корней или надземной части амаранта(щирица) залейте стаканом кипятка. 30 минут настаивайте на кипящей водяной бане, охладите десять минут, процедите. Принимайте по 1/3 стакана за полчаса до еды трижды в день. Курс — до нормализации сахара в крови.

3. Смешайте поровну сухие травы спорыша, галеги, амаранта, топинамбура; листья грецкого ореха, толокнянки, березы, крапивы, брусники, мяты; створки фасоли; корни лопуха; листья и кору ивы. Залейте пол-литра кипятка ст. ложку смеси, двадцать минут настаивайте, процедите. Пейте по полстакана три-четыре раза в день за 15 минут до еды. Курс — месяц.