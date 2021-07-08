Как лекари лечили рак

Многие народы умеют лечить рак, не прибегая к официальной медицине. Я же хочу рассказать как лекари лечили рак у нас в России. В начале двадцатого века русские народные лекари хорошо знали природу рака и понимали, как его лечить. Они даже не считали рак какой-то особо тяжкой болезнью. Но с приходом большевиков к власти, раковые заболевания стали «неизлечимы». Так как большая часть народных лекарей была расстреляна. Сейчас и официальной науке стало недавно известно, что рак возникает по двум причинам. Первая причина — недостаток витамина в организме витамина B17. Вторая — из-за дефицита этого витамина иммунная система крайне ослаблена. Но почему-то понимание природы рака не помогло нашим ученым: люди продолжают умирать от него.

В каких фруктах и овощах есть витамин B17

Его нет ни в огурцах, ни в помидорах, ни в других культурных растениях нашего огорода. Этот витамин есть в косточках культурной яблони(ранетки). А также в косточках сливы, груши и абрикоса. Еще B17 содержится в горьком миндале.

А ведь три века назад B17 присутствовал и в мякоти яблок, груш, и в овощах. Но с созданием новых сортов он остался только в косточках этих растений.

Ну, а теперь, как лекари лечили рак

Они, понимали, что иммунная система, — главное в лечении любой болезни. Поэтому старались сначала ее укрепить.

Для этого они растворяли в литре виноградного вина или водки один килограмм меда.(Майского или июньского). Добавляли туда килограмм прокрученного алоэ древовидного(столетника); 50 грамм сухого лугового или лесного хвоща; 20-50 грамм чистотела.(Иногда заменяли чистотел сырым луговым лютиком). Этот состав ставили на 12 дней в темное место. Принимали средство за час до еды три раза в день.

Яд чистотела и лютика убивал раковый грибок, а остальные составляющие укрепляли иммунную систему больного. Кроме того, они становились внутренним средством для заживления ран, нанесенных опухолью.

Некоторые народные лекари еще добавляли в состав 50 граммов свежего или сухого березового листа. Столько же чабреца или зверобоя. Это еще более усиливало эффективность средства. Но все это только начальная половина лечения.

Вторая часть лечения

Она состоит в следующем. Необходимо съедать три раза в сутки по 20-50 ядер косточек абрикоса, сливы, горького миндаля или персика. Все косточки должны быть из свежих или сушеных плодов, которые не проходили термическую обработку. Лекари знали, что в косточках содержится мощный яд(цианид). Но они не знали, что стало известно современной науке. То, что яд абсолютно не влияет на организм человека. Так как он находится в связи в веществами, которые нейтрализуют его. Яд(цианид) действует только на раковую опухоль.

Выходит, что косточки абрикоса, сливы и персика не только дают организму витамин B17. Но и своим ядом убивают рак.

Еще лекари рекомендовали больному париться в бане и следом обливаться ледяной водой, кататься в снегу. Заставляли, иногда, обливаться водой после сна и потом закутывали в теплую шубу.

Такое лечение позволяло полностью вылечить человека от рака в течение полугода.