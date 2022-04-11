Диета онколога Вульфа Ласкина

Много лет ученые разрабатывают методики борьбы с онкологией с помощью определенного вида пищи и диет. Диета онколога Вульфа Ласкина основана на гречке, шиповнике, чечевице и других продуктах, богатых витаминами, минералами. Она рассчитана на шесть месяцев. При этом врач-онколог Вульф Ласкин рекомендует исключить из своего раациона красное мясо, сахар, соль. Есть рекомендации от доктора по употреблению нужных продуктов и после шести месяцев диеты.

Каша из шиповника

Ее нужно приготовить за 30 минут до завтрака.

Нужно взять 100 грамм шиповника, ст. ложку муки, ст. ложку меда.

Необходимо шиповник размолоть до состояния муки. Муку пшеничную развести теплой водой, чтобы получилась кашеобразная масса, добавьте мед. Смешайте все ингредиенты и съешьте.

Каша гречневая

Полстакана гречневой крупы, два стакана воды, одна ст. ложка пшеничных отрубей.

Залейте крупу водой, 15 минут варите, за пару минут до конца варки добавьте пшеничные отруби. Когда каша будет готова залейте ее оливковым маслом холодного отжима.

Запивайте кашу зеленым чаем. Вместо сахара добавляйте изюм. Доктор рекомендует также пить свежие соки. Можно в меню добавлять хлеб из муки грубого помола; кашу из коричневого риса(она готовится также как и гречневая).

По прошествии шести месяцев добавьте в меню овощи тушеные, рыбу, бобы, чечевицу, мясо цыплят.

Овощи тушеные

100 грамм брокколи; по 100 грамм разных видов капусты; две моркови; одна свекла; один перец; ст. ложка оливкового масла.

Тушите овощи полчаса на малом огне.

Бобы

Возьмите чашку бобов; три моркови; головку лука; два стебля сельдерея; две ст. ложки оливкового масла холодного отжима, нерафинированного; четыре стакана воды.

Смешайте и варите на малом огне 30 минут.

Лосось тушеный

150 грамм лосося; два томата; пять грибов(шиитаке); два стебля спаржи; пять ягод винограда без косточек; зубчик чеснока; две веточки укропа; один зеленый перец; три ст. ложки оливкового масла; ч. ложку сока лимона.

Все ингредиенты уложите поверх рыбы и тушите на огне 15 минут.

Суп овощной

Лист лопуха; пять стеблей спаржи; головка лука; пять зубчиков чеснока; 100 грамм грибов(шиитаке); одна тертая свекла; 100 грамм белокочанной капусты; морковь, сельдерей.

Залейте все водой и полчаса варите.

Суп с чечевицей

Стакан чечевицы; головка лука(нужно нарезать); два стебля сельдерея; две моркови; по две веточки укропа и петрушки; веточка чабреца; веточка полыни; четыре стакана воды.

Все ингредиенты залейте водой и варите на малом огне полчаса.

Цыпленок в апельсиновом соусе

Очистите от кожи 200 грамм мяса цыпленка; нарежьте две луковицы; нарежьте один помидор; две ст. ложки растительного масла; ст. ложка белого вина, две ст. ложки сока апельсина; чашка ягод винограда без косточек; ч. ложка имбиря.

Нарежьте мясо кусками, залейте водой и варите три минуты. Потом сверху положите лук и помидоры, налейте масло и тушите до готовности. Затем в конце добавьте смесь из имбиря, вина, винограда, апельсинового сока. Тушите еще три минуты.

Еще рекомендации от врача-онколога Вульфа Ласкина

1. Во все меню добавляйте свежие салаты из овощей. Когда в вашем меню будет рыба или мясо, то салатов к ним должно быть в три раза больше.

2. Во все салаты добавляйте пять веточек петрушки, три веточки мяты, пять веточек укропа. А также лук, морские водоросли, оливковое масло.

Еще через полтора месяца в ежедневное меню можно добавить: горсть орехов; до шести штук абрикосов; до шести штук чернослив; отруби(5 грамм); до двух штук инжира; чернику, цитрусовые, соки; до восьми стаканов жидкости.