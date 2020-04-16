Избавился от раковой опухоли

Освободился от раковой опухоли

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Несколько дней назад мне рассказали об одном сильным духом человеке, который смог выстоять в борьбе с раковой опухолью предстательной железы. Дальше вы поймете, что борьба с болезнью действительно требовала стойкости и огромной веры в излечение. Называть его настоящее имя не могу, так как он лично мне разрешения не давал. Но не в имени дело, а в самом факте излечения тяжелого недуга. Возможно у кого-то тоже такая же беда и этот метод лечения ему поможет.

Скажу сразу, что этот человек пенсионного возраста. Когда ему поставили диагноз: опухоль предстательной железы, то на операцию отправлять не стали — посчитали бесполезным мучить деда. Но жить хочется в любом возрасте, и дед(буду его так называть) решил бороться с болезнью самостоятельно.

Вспомнил о статье одного мужчины, который вылечился от рака по методу Рудольфа Бройса. Нашел его методику и стал упорно ей следовать.

Лечение раковой опухоли по Бройсу

Необходимо не есть твердую пищу в течение шести недель. От обычной еды нужно отказаться, но не резко. Первые семь дней постепенно уменьшайте количество приемов пищи и привыкайте пить овощные соки, любые, но не магазинные, а самим отжатые.

Шесть недель вместо пищи пейте смесь соков: смешайте 100 мл сока сельдерея, 100 мл морковного сока и 300 мл сока свеклы. Эту смесь растяните на весь день, пейте глотками. Лучше всего ее держите в бутылке закрытой пробкой. Глотнул, закрыл, глотнул, закрыл. Перед тем как глотнуть, пополощите соком во рту. Время между глотками 15-30 минут, по вашему желанию. Если за весь день не удастся выпить весь сок, на следующий день все равно готовьте свежий.

В течение дня еще пьем два вида чая. Почечный чай пьем первые три недели, а вот шалфейный — весь курс лечения. И обязательно исключите сладости и просто сахар! Вообще ничего нельзя есть, голод утоляйте глоточком смеси соков.

Выпейте утром остуженного почечного чая, через 30 минут выпейте одну-две чашки теплого настоя шалфея со зверобоем, мелиссой и перечной мятой. Небольшой глоточек сока — не ранее полчаса-часа. Следующий глоточек сока через 15-30 минут, по потребности.

Еще полчашки почечного чая в середине дня, а также перед сном.

Шалфейный чай пейте весь день в промежутках между приемами смеси соков.

Еще за день нужно выпить глотками одну чашку настоя красной герани. Она обеспечит ваше тело малым количеством радия.

Полоскание рта соком и чаем помогает вырабатывать слюну и облегчает работу желудочно-кишечного тракта.

Когда будет совсем невмоготу как хочется есть, то иногда вы можете сделать один глоточек рассола квашеной капусты, прежде пополоскав им рот.

Будьте готовы и перетерпите неприятные ощущения в виде головной боли, тошноты, к выходу из кишечника необычных шлаков. Обычно это наблюдается в первые семь-десять дней. У деда с мочой выходили даже кусочки тела: последний раз в виде нити около семи сантиметров.

Терпеть голод трудно, но это необходимое условие для успешного лечения. Дед за время лечения потерял 14 килограмм. И еще одно условие: не лежите все время в постели, найдите себе какое-нибудь занятие. Короче, старайтесь двигаться.

Рецепты чаев и настоя

Почечный чай:

все травы по отдельности измельчите в мясорубке. Смешайте 10 грамм крапивы, 8 грамм спорыша, 15 грамм полевого хвоща, 6 грамм зверобоя. Настаивайте десять минут в стакане кипятка щепотку смеси, процедите. Остаток залейте двумя стаканами кипятка и десять минут кипятите, затем процедите. Смешайте обе жидкости. Напоминаю: пейте почечный чай по полчашки три раза в день первые три недели.

Чай шалфейный:

одну-две ч.ложки травы шалфея всыпьте в пол-литра кипящей воды, три минуты кипятите, процедите. Этим отваром залейте смесь трав, взятых по одной ч.ложке: зверобоя продырявленного, мелиссы или душицы, мяты перечной. Все это вместе настаивайте десять минут. Шалфейный чай готовьте по потребности, без ограничений.

Настой герани красной:

нарежьте крупно траву вместе со стеблями, возьмите щепотку и настаивайте в чашке горячей воды десять минут. Выпейте глоточками за день.