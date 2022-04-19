Диеты при опухолях органов

При приеме аптечных лекарств против онкологического заболевания с ними вместе важна и правильная диета. Она станет мощным подспорьем в борьбе с раковым заболеванием. Хочу представить вам диеты при опухолях органов: желудка и матки. Некоторые диеты появились благодаря специалистам, которые сами болели онкологическим заболеванием и смогли излечиться от него.

При опухоли желудка

Необходимо отказаться от жареных продуктов, животных жиров, пряностей, копченостей, мяса, алкоголя. Вы должны включить в свой рацион овощи, рис, бобы, молочные продукты.

Приблизительное недельное меню.

Понедельник

1 лимон, два апельсина, хлеб из муки грубого помола — завтрак.

Завтрак второй: овсяная каша на воде; пахта, чай на лечебных травах.

Обед: суп овощной с горохом; овощи; целебный чай с сухими крекерами.

Ужин: овощной салат, вместо соли — сок лимона; йогурт; фрукты.

Вторник

Завтрак: сок из лимона и моркови, сухие крекеры.

Второй завтрак: каша из коричневого риса; стакан йогурта и две ч. ложки гречишного меда.

Обед: суп овощной с перловкой; каша тыквенная; яблоки печеные, клюквенный морс.

Ужин: овощи тушеные; творог обезжиренный, йогурт, фрукты; чай травяной.

Среда

Завтрак: стакан грушевого сока и красного винограда; печенье овсяное.

2-й завтрак: хлопья кукурузные с молоком; травяной чай.

Обед: луковый суп; салат(авокадо и одна ст. ложка лимонного сока); смесь распаренных сухофруктов с арахисом — треть чашки; морс клюквенный.

Ужин: пюре из двух картофелин; салат фруктовый с йогуртом; сок яблочный.

Четверг

Первый завтрак: стакан морковного сока.

Второй завтрак: овощи на пару(половина баклажана, один картофель, один маленький кабачок); чай травяной.

На обед: суп чечевичный; коричневый рис отварной с нарезанными помидорами; фрукты, брусничный компот.

На ужин: салат(один помидор, один редис, ст. ложка оливкового масла); чай травяной.

Пятница

Завтрак: один стакан вишневого сока, две-три штуки овсяного печенья.

Второй завтрак: салат из вишни и клюквы(стакан вишни без косточек; полстакана клюквы; три-четыре штуки крекеров; стакан йогурта).

Обед: суп овощной из кабачков; винегрет из отварных овощей(одна морковь, одна свекла, один огурец, одна картофелина, 100 грамм капусты; стакан томатного сока.

Ужин: овощной салат(огурец, помидор, ветка укропа и петрушки; нашинкуйте, смешайте, залейте оливковым маслом); компот(один апельсин без кожуры, стакан воды, варите две минуты после закипания).

Суббота

Завтрак: стакан сока из грейпфрута и апельсина; три-четыре штуки сухого крекера.

Второй завтрак: макароны с тушеными овощами(100 грамм отварных макарон; небольшой кабачок; треть баклажана; головка лука; два томата; один перец; стебель сельдерея; овощи нарежьте и тушите до готовности, отварите макароны, смешайте с овощами); фрукты; стакан йогурта.

Обед: фасолевый суп; отварные бобы с добавлением томатной пасты.(100 грамм бобов тушите с разведенными в трети стакана воды двумя ст. ложками томатной пасты); чай травяной.

Ужин: каша гречневая; овощной салат(помидор, огурец, по веточке укропа и петрушки, две ст. ложки оливкового масла; смешайте, залейте оливковым маслом и соком лимона); травяной чай.

Воскресенье

Завтрак: стакан клюквенного сока; овсяное печенье.

Второй завтрак: каша манная; травяной чай.

Обед: овощной суп; каша из коричневого риса с овощами; фрукты; стакан йогурта.

Ужин: 100 грамм фасоли отварите до готовности в трети стакана воды, смешанной с двумя ст. ложками томатной пасты; чай травяной.

Недельное меню при раке матки

Понедельник

Завтрак: стакан морковного сока.

Второй завтрак: каша гречневая; хлеб грубого помола; чай зеленый.

Обед: суп овощной с перловой крупой; тушеная свекла;(одну свеклу крупно натрите на терке, тушите на малом огне с двумя ст. ложками оливкового масла и немного воды); хлеб; чай зеленый; калина.

Ужин: салат(нарежьте одно авокадо, заправьте двумя ст. ложками лимонного сока); зеленый чай.

Ужин поздний: одно яблоко.

Вторник

Завтрак: половина-один стакан свекольного сока.

Второй завтрак: каша пшенная; морковь тушеная с томатной пастой;(натрите две моркови. Тушите на малом огне с двумя ст. ложками томатной пасты и двумя ст. ложками оливкового масла); зеленый чай.

Обед: фасолевый суп с укропом(сначала замочите на два часа 100 грамм фасоли. Затем отварите ее до готовности, добавьте в отвар ст. ложку оливкового масла, укроп); капуста тушеная(300 грамм капусты смешайте с одной головкой нарезанного лука и двумя нашинкованными морковками. Тушите смесь на малом огне до готовности); салат овощной; чай с лимоном.

Ужин: картофель отварной с петрушкой и укропом; салат овощной; зеленый чай.

Поздний ужин: один фрукт и йогурт.

Среда

Завтрак: стакан яблочного сока.

2-й завтрак: хлопья овсяные с орехами(200 грамм хлопьев, треть стакана орехов); чай зеленый.

Обед: суп с чечевицей(стакан чечевицы; четыре стакана воды; две-три дольки чеснока; ст. ложка лимонного сока, зелень — по вкусу. Чечевицу залейте в кастрюле водой, варите на малом огне до мягкости, добавьте чеснок. Затем снимите кастрюлю с плиты, добавьте зелень и лимонный сок); отварной картофель с зеленым луком; калина; морс из ягод.

Ужин: капуста тушеная с одним вареным яйцом; чай зеленый.

Поздний ужин: один апельсин.

Четверг

Завтрак: один стакан тыквенного сока.

Второй завтрак: омлет из одного яйца и 50 мл молока; чай зеленый.

Обед: суп тыквенный(нарежьте кусочками шестую часть крупной тыквы. Залейте водой и варите до мягкости. Затем взбейте блендером, добавьте ст. ложку сока лимона, зелень); лапша рисовая с креветками(100 грамм лапши рисовой залейте кипятком на три минуты. Затем рис откинут на дуршлаг); плоды тутовника; чай.

Ужин: макароны с сыром(100 грамм отваренных макаронов и 100 грамм тертого сыра); салат овощной из цветной капусты, лука и моркови.(150 грамм капусты, одна морковь, четверть головки лука или стручок зеленого лука, зелень. Овощи помойте, очистите, нарежьте, полейте оливковым маслом); зеленый чай.

Поздний ужин: кефир.

Пятница

Завтрак: стакан сока сельдерея.

Второй завтрак: фасоль в томатном соусе с базиликом; чай зеленый.

Обед: щи зеленые; фасоль вареная(100 грамм) с овощами; калина; компот.

Ужин: 100 грамм творога; зеленый чай.

Поздний ужин: фрукт.

Суббота

Завтрак: стакан яблочного сока.

Второй завтрак: каша перловая(100 грамм крупы залейте двумя стаканами воды. Варите до готовности, добавьте ст. ложку оливкового масла); чай зеленый.

Обед: суп с кабачками(один крупный кабачок очистите и нарежьте. Залейте водой и варите до мягкости. Затем взбейте блендером и добавьте две ст. ложки лимонного сока, зелень); пюре картофельное; овощной салат; чай травяной.

Ужин: овощи тушеные; зеленый чай.

Поздний ужин: один фрукт.

Воскресенье

Завтрак: стакан сока петрушки.

Второй завтрак: каша пшенная; зеленый чай.

Обед: суп с перловой крупой и помидорами(отварите 100 грамм перловой крупы. Сверху залейте холодной смесью из шести тертых томатов и зелени); тушеные баклажаны; калина; чай зеленый.

Ужин: фасоль вареная; салат из капусты; чай зеленый.

Поздний ужин: йогурт.

Люди, использующие эти диеты при опухолях органов, смогли победить рак. Надеюсь, что они еще смогут кому-то помочь в борьбе с этой страшной болезнью!