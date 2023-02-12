Выручит чай из ромашки

У вас начались спазмы в желудке, а таблетки, которые их снимают закончились. Что делать, чем их можно заменить? В этом случае вас выручит чай из ромашки. Это растение применяется как антимикробное, болеутоляющее, спазмолитическое, заживляющее лекарство. Ромашка усиливает пищеварительные процессы, расслабляет гладкие мышцы, снимает спазмы.

Только в ромашке есть вещество хамазулен, обладающее противовоспалительным действием, но оно разрушается при кипячении. Поэтому в большинстве случаев используются не отвары, а настои ромашки.

Их рекомендуют пить при остром и хроническом гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. А также при колитах и энтероколитах. В качестве лекарственного сырья используются цветки ромашки, которые можно самому заготовить или купить в аптеке. Цветки ромашки используются как отдельно, так и в комбинации с другими растениями.

Спазмы и боли в желудке

Заполните стеклянную банку свежими цветками ромашки и залейте растительным маслом. Поставьте на кипящую водяную баню и настаивайте в течение двух часов. Затем процедите. Принимайте по ч. ложке два-три раза в день.

При спазмах и диарее

Стаканом кипятка залейте три ст. ложки цветков ромашки. Настаивайте на водяной бане полчаса, охладите. Пейте по полстакана после еды дважды в день.

При гастрите, язвенной болезни желудка и кишечника

Две ч. ложки цветков залейте стаканом кипятка, четыре часа настаивайте, процедите. Принимайте теплым по четверти стакана два раза в день.

Можно усилить лечебное действие, сочетая ромашку с тысячелистником и календулой. Все травы брать по одной ч. ложке на стакан кипятка. Принимать также.