За что почитали березу славяне

В старину, когда славяне поклонялись языческим богам, верили в водяных и лесных духов, была у них богиня Берегиня, которая считалась матерью всех духов природы. Так вот славяне поклонялись Берегине в образе священного дерева — березы. Знахари, веря в божественную силу березы, готовили из листьев, веточек, коры и почек различные лечебные снадобья. Их рецепты и передаются из поколения в поколение. Позднее и официальной медициной были признаны лечебные свойства березы. Было выявлено, что в листьях и ветках, коре и почках березы много полезных веществ: аскорбиновая и никотиновая кислоты, сапонины, эфирные масла, дубильные и другие ценные вещества. Лекарства из березы обладают мочегонным, желчегонным и потогонным свойствами, заживляют раны, снимают воспаление, регулируют обмен веществ. Хочу предложить вам несколько рецептов лечебных средств, приготовленных из листьев, почек и коры березы.

Что лечит береза. Рецепты

Лечение застарелого бронхита

Весной заготовьте березовые веточки с набухающими почками и мелко нарежьте. Возьмите две ст.ложки сырья, залейте литром молока и томите на малом огне часа два, пока не останется пол-литра, процедите. В получившееся молоко в 0,5 стакана добавляйте ч.ложку бараньего, козьего, говяжьего(медвежьего) жира. Пейте утром и в обед по половине стакана, а перед сном стакан с одной ст.ложкой жира. Пейте теплым(40-50 градусов) небольшими глотками.

При заболеваниях суставов

Для лечения заготавливайте почки березы весной в период их набухания. Листья, когда они еще клейкие(в мае-июне). Старые листья(полностью раскрытые) можно использовать наружно все лето, только они не дают такого эффекта, как молодые клейкие листья.

Можно обкладывать листьями больные суставы, можно погружать больные ноги на ночь в мешки с помятыми листьями. При таком лечении может ощущаться жар в ногах, немного знобить все тело, небольшое слезотечение, даже выделения из носа, ушей. Не бойтесь — это просто очищается ваш организм.

Мазь для лечения суставов при ревматизме, подагре:

возьмите стакан березовых почек. Свежие разотрите в размазню, сухие размелите в порошок. Затем тщательно разотрите с половиной килограмма свежего нутряного жира. Поместите в глиняный горшочек и томите по три часа в сутки в течение семи дней. Потом горячее средство перелейте в баночки, а сырье выбросьте.

Это средство принимают и внутрь при туберкулезе: перед едой теплое(45-50 градусов) по ч.ложке три раза.

Этой же мазью лечат узловую эритему, васкулиты, пролежни, лишаи, экзему, варикозные язвы и многие кожные заболевания(наносят мазь на пораженные места).

От контактного дерматита

Смешайте ст.ложку порошка из сухой березовой бересты с двумя ст.ложками лимонного сока. Смазывайте на ночь пораженные места.

Этим же составом, только разведенным водой наполовину, лечат пораженные грибком десны и слюнные железы(делают ванночки по десять минут три раза в день).

При холецистите средней тяжести

Две ч.ложки листьев березы залейте 200 мл кипятка, настаивайте час, процедите. Пейте по 50 мл за 10 минут до еды 3-4 раза в день. При повышенной кислотности добавляйте в настой питьевую соду на кончике ножа. Курс лечения — сорок дней.