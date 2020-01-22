Домашние средства помогут восстановить голос

Спровоцировать обострение ларингита могут такие факторы: профессиональная вредность(приходится много и долго говорить, пыль, дым и т.д.), горячая, холодная или острая пища, переохлаждение. И в результате: болит горло и пропадает голос. Простые домашние средства помогут быстрее восстановить голос и вы перестанете слышать реплики друзей, типа: «Перестань орать, ты всех оглушил(а)».

Принимаем во внутрь

*** Разотрите два сырых куриных желтка с сахаром добела, добавьте столовую ложку сливочного масла, хорошо перемешайте. Съедайте в перерывах между едой по одной чайной ложке.

*** Смешайте стакан сока клюквы или моркови с двумя ст.ложками меда. Выпейте в течение дня за 3 раза.

*** Тщательно смешайте белок сырого куриного яйца со 100 мл растительного масла. Выпейте в течение дня маленькими глотками.

Полоскания для восстановления голоса

Полощите горло после еды 3-4 раза в день одним любым из этих средств.

*** Свежим картофельным соком.

*** Соком из вареной свеклы(натрите и отожмите).

*** Две ч.ложки цветков ромашки или травы шалфея залейте стаканом кипятка, через 2 часа процедите.

*** Медовой водой(растворите в стакане теплой воды ч.ложку меда).

*** Горсть луковой шелухи залейте пол-литра воды, доведите до кипения, снимите, через 4 часа процедите.

*** Мелко нарежьте три моркови и отварите их в литре молока до готовности — полощите горло, выплевывайте и пейте еще по глотку этого отвара через каждый час.

Не полощите горло солевым или содовым раствором, чтобы еще больше не раздражать слизистую.

Делаем ингаляции

Настои применяйте в небулайзере или просто, накрыв голову одеялом, дышите паром.

*** Смешайте сухие измельченные цветки липы, бузины черной и ромашки. Залейте ст.ложку смеси стаканом кипятка, до остывания настаивайте, процедите.

*** Возьмите половину ст.ложки измельченной сухой травы череды и травы фиалки трехцветной, залейте стаканом кипятка, когда остынет процедите.

Полезно перед сном натереть ступни ног скипидаром, теплые носки надеть и лечь в постель под теплое одеяло.