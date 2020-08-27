Полезные травы при щитовидке

Заболевания щитовидной железы значительно ухудшают качество жизни человека. Чаще всего нарушения в работе щитовидки наблюдаются у женщин. Во многих случаях врачи сами рекомендуют совмещать основное лечение со средствами на основе трав. Это позволяет заметно снизить количество химических препаратов, которые, как известно, оказывают негативное действие на здоровье человека.

Рецепты средств на основе трав и ягод для лечения заболеваний щитовидной железы

))) Ч.ложку травы красильного дрока залейте пол-литра холодной воды и кипятите до тех пор, пока в емкости не останется 2/3 от начального объема жидкости. Остудите, процедите. Принимайте через день по две ст.ложки четыре раза в сутки. Снимает скачки температуры и хроническую усталость, отвердение в области щитовидки.

))) Красная рябина убирает увеличенный зоб. Возьмите три ст.ложки ягод рябины красной и положите в пол-литра холодной воды, доведите до кипения и 10 минут варите. Снимите и 4 часа настаивайте. Принимайте по полстакана три раза в сутки.

))) Арония(черноплодная рябина) содержит повышенное количество йода. Средства с ней очень эффективны в лечении щитовидной железы.

Пол-литра кипятка залейте пять ст.ложек ягод черноплодной рябины, оставьте на два часа. Принимайте по 100 мл на протяжении дня. На другой день готовьте новый отвар. Можно приготовить из ягод сок и пить по 50 мл за полчаса до еды.

))) Поможет в лечении щитовидки и отвар из зверобоя. Налейте в кастрюлю стакан воды, бросьте туда же ст.ложку сухой травы зверобоя, доведите до кипения, огонь уменьшите и два часа варите, охладите, процедите. Пейте по полстакана трижды в сутки.

))) Возьмите 100 грамм коры ивы, 100 грамм листьев эвкалипта, 200 грамм терновых ягод, 300 грамм коры дуба. Все положите в стеклянную банку, залейте литром водки, семь дней настаивайте. Принимайте по 30 мл трижды в сутки.

))) Для лечения щитовидной железы много полезных для женщин веществ содержат орех и ель. Положите в кастрюлю 300 грамм еловых(сосновых) верхушек и 100 грамм кожуры зеленых грецких орехов, залейте двумя литрами воды и 20 минут варите после закипания. Измельчите 10 листьев лимонного дерева и всыпьте в кастрюлю, еще пол-литра меда и полкилограмма сахара, и еще варите 10 минут, помешивая. Затем охладите и переложите в чистую сухую емкость. Храните в холодильнике. Принимайте по ст.ложке за полчаса до еды три раза в сутки.

))) Все компоненты в сушеном виде: возьмите по 50 грамм березовых почек и корневища аира, сложите в бутылку и залейте пол-литра водки, 14 дней настаивайте в тени, процедите. Принимайте по 30 капель в половине стакана воды трижды в день. Перед сном, для уменьшения зоба у женщин, можно делать на область железы компресс с этой настойкой, держать 20 минут.

))) Еще одно проверенное средство, которое хорошо помогает при заболеваниях щитовидки у женщин: 100 грамм чеснока, 300 грамм молотых грецких орехов, 50 грамм молотых семян аниса, литр меда. Чеснок проварите на пару и разомните, смешайте с орехами. Добавьте анис и мед, перемешайте. Ешьте по ст.ложке за полчаса до каждого приема пищи.