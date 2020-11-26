Домашние средства от хронического тонзиллита

При простуде возможны обострения таких болезней, как гайморит и тонзиллит. В это время происходит распространение инфекции на пазухи или миндалины. Заложенность носа переходит в сильнейшие головные боли, на миндалинах образуются гнойники, становится невозможно принимать пищу. Чтобы вылечить это состояние, уже не обойтись без антибиотиков и даже хирургического вмешательства: промывания миндалин и проколов пазух. Но этого может и не произойти, если вовремя начнете лечение тонзиллита, включая и домашние средства. Хронический тонзиллит — воспалительный процесс, который задевает небные миндалины. Во время этой болезни в лимфатических тканях миндалин всё время находятся очаги инфекции. В запущенных случаях миндалины удаляются, что не есть хорошо. Поэтому начинайте лечение своевременно и обязательно доводите его до положительного результата.

Важно! Лечение при хроническом тонзиллите проводите на всех уровнях: как народными средствами, так и аптечными лекарствами. И обязательно обсудите с доктором совмещение двух методов лечения!

Антисептический сбор при хроническом тонзиллите

Возьмите поровну(по весу) корень девясила и солодки, цветки ромашки и календулы, траву багульника и шалфея, листья эвкалипта, липовый цвет, смешайте. Ст.ложку смеси залейте 250 мл воды и прокипятите 4-5 минут, снимите и пять часов настаивайте. Принимайте по 20 мл трижды в день и полощите горло.

От воспаления миндалин используем прополис

Измельченный прополис смешайте со спиртом(50 на 50), поставьте в холодное темное место на пять суток. Употребляйте по двадцать капель настойки, запивая теплой водой. Лечение разделите на три этапа, каждый по две недели. Между этапами лечения делайте семидневный перерыв.

При лечении тонзиллита у детей смешайте прополис со сливочным маслом на водяной бане(50 на 50) и добавьте чуть-чуть меда. Смесь храните в стеклянной емкости в холодильнике. Нужно рассасывать по половине ч.ложки смеси два-три раза в день.

При лечении хронического тонзиллита используйте свекольный сок: натрите свеклу на терке, затем отожмите сок. Принимайте две недели по ч.ложке трижды в сутки.

Эффективно снимает воспаление миндалин смесь молока, куркумы и перца: варите молоко, добавив по щепотке порошка куркумы и черного молотого перца. Пейте такое молоко перед сном в течение трех ночей(это минимум). Если потребуется, то еще в течение двух-трех ночей.