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Фиточаи при сосудистых проблемах

Опубликовано: Болезни сосудов и сердца

Фиточаи при сосудистых проблемах

фиточаи при сосудистых проблемахХочу вам предложить несколько рецептов травяных сборов. Из них вы будете готовить фиточаи при сосудистых проблемах, если, конечно, они у вас есть. А также приведу сборы, из которых вы будете готовить фиточаи с целью профилактики. Вы их будете пить просто для удовольствия и одновременно снизите риск возникновения сосудистых заболеваний. Все компоненты, входящие в состав сборов, — высушенные, измельченные.

При каких заболеваниях пить и что нужно заваривать

Гипертония: пять частей травы донника; четыре части травы пустырника; три — травы спорыша; одну — семян укропа.

Стенокардия: трава пустырника, мелиссы, сушеницы топяной; шишки хмеля; корень валерианы; цветки липы; семена кориандра. Берем все в равных частях.

Ишемическая болезнь сердца: плоды боярышника; кукурузные рыльца; трава шалфея, бессмертника, донника; листья брусники и крапивы двудомной; корень одуванчика. Всего поровну(по весу).

Для восстановления после инсульта, шум в ушах: цветки календулы; листья подорожника, грецкого ореха, земляники; листья и цветки тысячелистника; трава зверобоя, репешка аптечного и очанки лекарственной. В равных частях.

При варикозе и тромбофлебите: цветки бессмертника(четыре части); кора крушины, лист березы и брусники(две части); одна часть травы тысячелистника.

Атеросклероз: плоды боярышника; цветки ромашки аптечной; трава мяты лекарственной и мелиссы. Берем в равных частях.

Готовим все фиточаи одинаково

Залейте кипятком ст. ложку сбора, полчаса держите на кипящей водяной бане, процедите. Если нет противопоказаний(аллергия, диабет), можно пить с медом.
Количество кипятка для заваривания: от стакана до литра. Вам решать, за сколько приемов в день вы выпьете это количество чая.

Для профилактики, если у вас нет особых проблем со здоровьем

1. Пейте по утрам чай тонизирующий: цветки клевера; листья земляники; ягоды лимонника; корень дягиля; трава лаванды. Все нужно взять в равных частях.

2. Вечером — успокаивающий чай: листья малины; иван-чай; трава зверобоя, мяты перечной, первоцвета, мелиссы; цветки ромашки; листья вишни; шишки хмеля.

3. Ранней весной и зимой полезно пить поливитаминные настои: плоды шиповника, барбариса, рябины, облепихи; листья крапивы, малины, ежевики, черной смородины.

0 лекарство из трав
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