Травы при кольпите(вагините)

Кольпит, или вагинит в основном лечится наружными средствами. Но в комплексной терапии применяют и травы при кольпите(вагините). Более эффективнее действуют сборы трав. Хочу предложить вам три лечебных сбора. Они применяются при этом заболевании на выбор, готовятся одинаково.

Первый сбор

Клевер ползучий, белый(трава) — 40 грамм;

Яснотка белая(трава) — 40 грамм;

Кувшинка белая(цветки) — 20 грамм.

Второй сбор

Тысячелистник обыкновенный(трава) — 50 грамм;

Кадило мелиссолистное(трава) — 50 грамм.

Третий сбор

Тысячелистник(трава) — 80 грамм;

Кувшинка белая(цветки) — 20 грамм.

Рецепт приготовления и применения сборов

Ст. ложку сбора заварите пол-литра кипятка, полчаса настаивайте, затем процедите. Весь настой нужно выпить в течение дня в три-четыре приема за 15 минут до еды.

Еще хочу предложить три рецепта, которые помогают снимать неприятные симптомы при климаксе.

При приливах крови, повышенной возбудимости

Стаканом кипятка залейте пять грамм толченого корневища валерианы лекарственной, два часа настаивайте, процедите. Принимайте утром и перед сном по половине стакана. Обратите внимание, что валериану не следует принимать без перерыва более двух месяцев.

Если вы часто раздражаетесь

Разведите в соотношении 1:1 сок свеклы с медом. Пейте по трети стакана два-три раза в день.

При нервном расстройстве

Очень хорошо успокаивают ягоды ежевики и чай из нее.