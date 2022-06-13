Средство при мастопатии

Хочу предложить вам одно средство при мастопатии, которое очень хорошо справляется с этим заболеванием. Особенно этот противоопухолевый и иммуномодулирующий комплекс эффективен при фиброзно-кистозной мастопатии. А также при лечении и других женских проблем: поликистозов; нарушений цикла; фибромиом; бесплодия и предменструального синдрома(ПМС). Скорее всего вы в курсе, что водочная вытяжка из растений называется бальзамом. Так вот и мы будем готовить бальзам из трех трав: пиона, красного корня и солодки.

Солодка уральская

Эта травка хороший иммуномодулятор и обладает мягкими противоопухолевыми свойствами. Способна нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и обмен веществ. Содержащаяся в солодке глициризиновая кислота способна переводить эстроген в форму не вызывающую мастопатию и рак.

Пион уклоняющийся(марьин корень)

Обладает противоопухолевым, иммуномодулирующим, укрепляющим сердце и нормализующим гормональный баланс действиями.

Красный корень(копеечник чайный)

Чистит кровеносную и лимфатическую систему, нормализуя кровообращение. Обладает противовоспалительным и иммуномодулирующим действиями.

Рецепт средства при мастопатии

Возьмите 50 грамм красного корня, 30 грамм корня солодки и 100 грамм корней пиона. Промойте их и залейте литром водки, 10-14 дней настаивайте в темном месте. Потом процедите и средство готово к употреблению. Повторно корни заливайте 0,75 литра водки, настаивайте 30 дней и принимайте, увеличив дозу в два раза.

Пропорции могут изменяться в зависимости от показаний конкретного человека. От одной чайной ложки до одной ст. ложки три раза в день, разводя в стакане зеленого чая. Курс начинайте с четвертого дня после начала менструации. Курс лечения — два месяца(два менструальных цикла). Затем один месяц перерыв и повторите прием.