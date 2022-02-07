Лечила опухоль тыквой

В 2012 году я обнаружила у себя в левой молочной железе плотную опухоль.(Литвинова Э.П.). Записалась к онкологу, который поставил диагноз: рак молочной железы. Я засомневалась в правильности диагноза, так как у моей знакомой был точно такой-же диагноз. Так при этом у нее была боль, выделение из соска и сам сосок втянут. У меня же всего этого не было. Начала искать схожее заболевание в вестнике. И нашла рецепты лечения фиброзной мастопатии, которая по всем признакам у меня и была. Там было два метода лечения: полынью и тыквой. Сделала еще и УЗИ для исключения кисты. Я лечила опухоль тыквой: сначала смазывала кожу над опухолью медом, а затем накладывала мякоть тыквы.

Что происходило в процессе лечения

На маммографии опухоль была сначала 2,5 см. Через сутки после лечения я заметила, что она стала мягче. А через 14 дней на повторной маммографии опухоль уменьшилась до 1 см. А еще через две недели лечения мякотью тыквы, от опухоли не осталось и следа.

Мякоть тыквы

Она применяется для улучшения циркуляции крови в молочной железе. А также как средство, расширяющее сосуды, снижающее уровень холестерина. Мякоть может снизить воспаление, боль. А в некоторых случаях способствует рассасыванию небольших узлов.

Мазь для рассасывания уплотнений в груди

Возьмите в равных частях пчелиный воск, свиное нутряное сало и хозяйственное мыло. Каждый ингредиент необходимо помельче настрогать в эмалированную посуду. Варите на малом огне, постоянно помешивая деревянной ложкой, пока не образуется однородная масса. Дайте остыть. Смазывайте грудь тонким слоем. Две недели применяйте мазь, две недели перерыв. Затем, если уплотнение еще осталось, повторите лечение мазью. И так до полного рассасывания уплотнения в груди.

Лечение полынью

Поместите в прогретый термос измельченную полынь(без грубого стебля), залейте небольшим количеством кипятка. Прикладывайте эту массу утром и вечером на 45-60 минут до полного выздоровления.

Э.П. лечила опухоль тыквой. Если нет мякоти тыквы, то еще можно использовать отбитый скалкой капустный лист. А еще лучше помятый свежий лист лопуха.