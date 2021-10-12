Как люди лечили экзему на голове, руках и ногах

Коротко описать экзему можно так: сначала появляется покраснение кожи, зуд. Затем на теле проявляется сыпь, а расчесанная кожа покрывается небольшими пузырьками с жидкостью. Со временем жидкость подсыхает, расчесанная кожа покрывается сухими корками. И заболевание постепенно переходит в хроническую форму. Сухие корки чередуются с появлением новых мокнущих образований, захватывая все большие участки кожи. Поэтому лечение этого неприятного недуга нужно начинать сразу, чтобы не допустить дальнейшего распространения. Вот я и хочу рассказать, как люди лечили экзему и им удалось с ней справиться. Конечно, я и раньше публиковал рецепты лечения экземы, но много рецептов, — лучше, чем совсем ничего.

Экзема на голове(Типцова Н.М.)

Экзема на голове появилась у моего сына после армии. Разные шампуни и мази не помогали справиться с болезнью. Помогла соседка — дала рецепты.

1. Нужно взять один мускатный орех, немного калгана и имбиря, залить бутылкой спирта. Настаивать двое суток в теплом месте. Протирали этой настойкой пораженные экземой места.

2. При этом сын принимал внутрь по чашке отвара из тысячелистника и цветов бузины, взятых поровну. Чайную ложку смеси заваривал стаканом кипятка в термосе. Полчаса настаивал.

Так лечился месяц, голову мыл только настоем мякиша ржаного хлеба или кефиром. И болезнь отступила, все прошло!

Экзема на руках(Илюшина А.К.)

Я страдала экземой с пятилетнего возраста, а сейчас мне 64. Что только не применяла, чтобы избавиться от нее! А вот несколько лет назад одна пожилая женщина посоветовала парить руки в соленой воде. Лучше с морской солью.(На три литра горячей воды один стакан морской соли). Сначала было страшно даже представить, как опустить израненные руки в соленую, горячую воду. Зря боялась — это совсем не больно, а экзему точно уничтожает. Провела 9-10 или больше соленых процедур, точно не скажу. Но моя кожа очистилась и зажила довольно быстро. Теперь у меня никакой экземы нет!

Еще более эффективен соленый травяной отвар

Возьмите три литра воды, по столовой ложке чистотела, календулы, череды, тысячелистника и ромашки. Поставьте смесь на малый огонь и доведите до кипения, оставьте на плите на 4-5 минут. Снимите, остудите до 70-75 градусов и добавьте стакан морской соли. Когда раствор остынет до 40 градусов, начните процедуру. Налейте немного раствора в посуду, опустите руки в него на 30 минут. Раствор начнет остывать, добавляйте неостывший отвар. И так доливайте горячий раствор по мере необходимости.

Вылечила экзему на ногах(Беликова С.Т.)

Восемь лет я страдала от сухой экземы, которая возникла на месте мозоли. Сначала мозоль вроде зажила, но появился зуд, который нарастал, а потом процесс начал расширяться. Затем болезнь и на вторую ногу перешла. Не стану рассказывать чем только не лечила, а расскажу, чем вылечила экзему.

Так вот лечилась я цветущим репейником. Как только репейник зацвел, набрала целый мешок. Сушила в доме, разложив на газете в один слой.(Солнце не должно попадать на сырье).

Когда репейник высох, начала лечение. Наливала в пятилитровую кастрюлю горячую воду, опускала в нее большой ком репейника.(Размером с большой мяч). Ставила на плиту и доводила до кипения, оставляла на малом огне на 10-15 минут. Снимала с плиты, давала настояться. Перед сном делала горячую ножную ванну, доливая в полученный отвар кипяток. Парила ноги около тридцати минут, насухо промакивала, смазывала больные места салицилово-цинковой мазью. Затем ноги бинтовала, чтобы не расчесывать болячки и не пачкать белье.

Одновременно с этим принимала внутрь настой репейника. Брала пять-шесть колючих головок репейника и веточку тысячелистника, заливала двумя стаканами кипятка. Укутывала посуду и настаивала пятнадцать минут. Весь настой выпивала в течение дня. Через два месяца такого лечения ноги очистились, зуд поутих. Если зуд вдруг иногда возникает, ежедневно мою ноги горячей водой, и все проходит. Сейчас продолжаю мыть ноги горячей водой ежедневно, и уже более двадцати лет болезни нет!

Вот как люди лечили экзему, надеюсь, их опыт еще кому-нибудь поможет избавиться от болезни.