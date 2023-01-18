Защитят слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки

Если у вас гастрит, то вам врач скорее всего пропишет таблетки с обволакивающим действием. Они образуют в желудке густую эмульсию, покрывающую тонкой пленкой стенки этого органа и двенадцатиперстной кишки. Тем самым эта эмульсия защищает их от механического и химического раздражения. С хорошим обволакивающим действием есть и народные средства, которые защитят слизистую желудка не хуже таблеток. К ним относятся свежий картофельный сок, отвар корня солодки, жидкая каша, приготовленная из цельного овса. А также кукурузный и картофельный крахмал, разведенные в теплой воде, отвар семян льна.

Картофельный сок

Прежде чем готовить картофельный сок, нужно тщательно осмотреть клубни картофеля. Нельзя использовать для лечения клубни, у которых есть зеленые пятна на кожуре.(В них содержится ядовитое вещество соланин). Также необходимо вырезать все глазки и темные пятна.

Выбранные клубни тщательно промойте щеткой под горячей водой. Затем натрите их на терке, или пропустите через мясорубку, после чего отожмите сок через марлю. Каждый раз перед приемом готовьте свежую порцию сока.(Сок быстро окисляется, теряет полезные свойства и приобретает темную окраску и неприятный вкус).

Приготовленный сок принимайте натощак по половине стакана не позже пяти-десяти минут после его приготовления. Приняв сок, полежите полчаса. Десять дней принимаем, десять дней перерыв, затем снова принимаем десять дней. Далее опять перерыв и снова десять дней принимаем.

Отвар льна

Ч. ложку семян льна залейте стаканом кипятка, десять минут варите на малом огне. Во время варки часто помешивайте, чтобы из семян выделилось больше полезной слизи. Процеживать необязательно. Принимайте по трети стакана до приема пищи.

Отвар корня солодки

Стаканом кипятка залейте ч. ложку измельченного корня солодки. Закройте посуду крышкой и варите на водяной бане двадцать минут, настаивайте один-два часа, процедите. Принимайте по ст. ложке пять раз в день.

Корневища алтея

Две ст. ложки измельченного корня алтея залейте стаканом горячей кипяченой воды. Закройте посуду крышкой и нагревайте на водяной бане полчаса, охладите, процедите, остаток отожмите. Принимайте теплым по половине стакана во время или после еды три-четыре раза в день.

Неплохим обволакивающим и заживляющим действием обладает исландский мох

1. Залейте тремя стаканами кипятка три ст. ложки измельченного сырья, проварите при слабом кипении полчаса. Получится студнеобразная жидкость. Пейте ее в течение дня, разделив на несколько приемов.

2. Три ст. ложки измельченного в порошок исландского мха смещайте с тремя ст. ложками меда. Залейте 400 мл кефира, взбейте миксером. Пейте перед сном или утром натощак.