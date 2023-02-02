Кипрей узколистный для желудка

Кипрей узколистный(он же иван-чай) обладает широкими лечебными свойствами. Именно из листьев кипрея узколистного готовится знаменитый копорский чай.

В листьях этого растения содержатся флавоноиды, оказывающие спазмолитическое и желчегонное действия; дубильные вещества, которые обладают вяжущим, противовоспалительным, кровоостанавливающим действиями; слизи, которые обеспечивают обволакивающее свойство, способность снимать воспаления, боли, судороги. В листьях есть различные витамины, особенно много витамина C: в три раза больше, чем в апельсинах. Средства из листьев кипрея успокаивают нервы лучше, чем валериана. Уникальные свойства этого растения помогают в лечении многих заболеваний. В этом же посте речь пойдет о том, чем полезен кипрей узколистный для желудка. А точнее, приведу несколько рецептов, которые применяются при лечении болезней желудка.

Как приготовить самому полезный для желудка копорский чай

Листья иван-чая(кипрея узколистного) собирают в начале цветения. Затем их нужно промыть, рассыпать на

бумаге или ткани слоем 5 см в тенистом месте. В течение суток листья подсохнут и завялятся. Потом листья скрутите между ладонями так, чтобы получились рулетки размером 30 на 100 мм. Листья нужно катать в ладонях до тех пор, пока они не потемнеют и начнут давать сок.

Затем рулетки уложите послойно в широкую эмалированную кастрюлю и укройте плотной влажной тканью.(Ширина слоев не должна быть более 5 см). Поставьте кастрюлю в теплое место на шесть-двенадцать часов. Вы убедитесь в том, что чай созрел, по изменению травянистого запаха на насыщенный цветочно-фруктовый.

Теперь последний этап — сушка. Каждый рулетик листьев мелко нарежьте и расстелите на противнях. Накройте пергаментной бумагой или калькой, слоем 1-1,5 см. Сушите в духовке при температуре 100 градусов около часа. Дверку духовки лучше держать открытой. Постоянно перемешивая листья и следя за тем, чтобы чаинки при сдавливании ломались.(Но не превращались в пыль). Если вы хорошо просушите, то цвет будет как у настоящего черного чая.(Но с более насыщенным и крепким ароматом). Заваривайте копорский чай, как обычный, в фарфоровом чайнике или термосе.

Сбор трав при затянувшемся гастрите

Возьмите по четыре части листьев подорожника большого, травы зверобоя продырявленного; по три части цветков кипрея узколистного, семян укропа; по одной части травы сушеницы топяной и хвоща полевого, лепестков розы белой, цветков календулы лекарственной; две части травы репейника обыкновенного; семь частей верхушек цветков тысячелистника обыкновенного. Все смешайте.

Ст. ложку смеси залейте тремя стаканами кипятка, полчаса настаивайте, процедите. Принимайте по полстакана за двадцать минут до еды четыре раза в день.

При хроническом гастрите с пониженной кислотностью

Возьмите в равных частях цветки кипрея узколистного, траву золототысячника зонтичного, траву тысячелистника обыкновенного, корней горечавки перекрестнолистной. Залейте тремя стаканами ст. ложку смеси, десять минут кипятите, час настаивайте, процедите. Пейте перед едой по полстакана четыре-пять раз в день.

При лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки

1. Залейте стаканом кипятка две ст. ложки листьев кипрея узколистного. Пятнадцать минут кипятите, охладите, процедите. Принимайте по ст. ложке трижды в день.

2. Смешайте по две части листьев кипрея(иван-чая), цветков липы сердцевидной; по одной части цветков ромашки, плодов фенхеля обыкновенного. Две ч. ложки смеси залейте стаканом кипятка, час настаивайте, процедите. Пейте по одному-два стакана в день в несколько приемов.