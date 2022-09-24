Люди советуют при переломе

В этом посте вы сможете ознакомиться с тремя народными методами лечения. Применять их люди советуют при переломе, ушибе и растяжении.

Аркадий Петрович: «В прошлом году я грохнулся на обледенелых ступеньках и получил серьезный перелом берцовой кости. Срасталась кость плохо. Врач сказал, что в больнице я пролежу два-три месяца. Но тут, на мое счастье, к нам в гости приехала мама моей жены. Она живет в Армении. И у них перед тяжелой работой, после тяжелых болезней, травм, но особенно при переломах костей, едят особый суп: кавказский хаш. Есть хаш нужно обязательно горячим.

Так вот она стала каждый день приносить мне полулитровый термос с этим горячим супом. С каждым днем в меня вместе с супом буквально вливались силы. Мой лечащий врач не мог поверить, что уже через две недели пошло образование костной мозоли. И я быстро встал на ноги».

Кавказский хаш, сращивающий кости

Необходимо купить не менее одного килограмма говяжьих костей. Нужно также иметь чеснок и зелень петрушки или сельдерея.

Кости промойте и положите в большую кастрюлю, залейте тремя-четырьмя литрами воды. Доведите до кипения и варите на малом огне не менее пяти часов. Посолите, помня, что часть воды выкипит. Перед самым концом варки добавьте чеснок(несколько долек) и побольше петрушки(сельдерея). Еще раз напоминаю, что хаш едят горячим.

При растяжении связок

Любые компрессы и согревающие процедуры можно делать после того, как пройдет острый период. То есть через 24 часа после травмы. До этого рекомендуется только холод.

Софья Николаевна: «Зимой, при гололеде, я как корова на льду. Без растяжения связок стопы или голеностопного сустава не проходит ни одной зимы. Лечу растяжение молоком и чаем.

Главное при растяжении — покой. Если нужно куда-то идти, используйте костыли.

Наложите тугую повязку. Если ногти побледнели или посинели, повязку ослабьте.

В первый день после растяжения прикладывайте холод.

На второй день для снятия боли делайте горячие молочные компрессы. Меняйте их на новые по мере остывания.

Также хорошо помогают от боли при растяжении и компрессы из чая. Смачивайте марлю в четыре слоя теплым чаем, наложите на голеностоп. Укройте компрессной бумагой и не туго замотайте шерстяным шарфом. Когда высохнет, замените.

Еще весь второй день прогреваю ногу, положив ее на полотняный мешочек. Мешочек предварительно нагреваю в духовке до терпимой температуры. Держу ногу на мешочке пока он не остынет. Делаю так каждый час. Все это заметно ускоряет заживление связок».

Лечение ушиба

Марина Сергеевна: «Меня на катке ударили случайно коньком по голени. Боль была очень сильная, думала перелом. Подруга, с которой мы катались, помогла дойти до ее квартиры, она жила рядом с катком. Дома она наложила на ногу пакет мороженных овощей в тряпке. Боль сначала ослабела, но потом началась снова. Уже утром ее мама приготовила примочку из кашицы натертого репчатого лука. Вызвали такси и проводили меня домой. Еще с собой они дали мне пачку бодяги, научили как ее применять.

Нужно смешать две ст. ложки порошка бодяги с одной ст. ложкой воды. Эту массу наложите на ушибленное место и забинтуйте. Меняйте повязку два раза в сутки. Еще я массировала потихоньку ногу и делала теплые ванночки. Через неделю ходила почти без боли».