Помогут справиться с изжогой

Многие люди при возникновении изжоги принимают соду, чтобы понизить кислотность и снять жжение. Но сода для снижения кислотности ни в коем случае не должна использоваться. Особенно при хроническом гастрите или язве желудка! Сода действительно быстро нейтрализует кислоту желудочного сока. Но одновременно при ее приеме происходит химический ожог стенки желудка. А это позже только усилит боль и приведет к обострению. К тому же сода вызывает так называемый синдром «рикошета». Сначала кислотность снижается, а через некоторое время повышается выше того уровня, что был раньше. Поэтому необходимо использовать другие средства, которые помогут справиться с изжогой и не ухудшат ваше состояние.

Аптечные препараты для снижения кислотности — антациды

Антациды — специальные препараты для снижения кислотности желудочного сока. (В переводе с латыни и греческого их название так и звучит — «против кислоты»). Их легко можно купить в любой аптеке. Но нужно помнить, что антациды — это средства первой помощи. Действующими веществами в этих лекарствах являются соединения магния, кальция и алюминия. Нередко в них добавляются другие соединения, обладающие обезболивающим, ветрогонным или спазмолитическим действиями.

Антациды делятся на две группы: всасывающиеся и невсасывающиеся.

Всасывающиеся антациды

Это средства, которые вступают в реакцию с соляной кислотой и нейтрализуют ее. После они выводятся из организма через кровь и почки. Они быстро снижают кислотность, но действуют непродолжительное время. Всасывающиеся антациды — карбонат кальция, жженая магнезия, карбонат магния. Пользоваться такими лекарствами нужно лишь изредка и небольшими дозами. Всасывающиеся антациды обычно принимают после еды, когда уже есть изжога.

Невсасывающиеся антациды

Они используются не только для быстрого снятия изжоги, а и в лечении. Их основные компоненты — гидроокись алюминия, гидроокись магния, фосфат алюминия. Эти средства начинают действовать несколько позже, чем всасывающиеся. Но зато их эффект по продолжительности дольше(до трех часов). Они не влияют на состав крови, не создают синдрома «рикошета». Невсасывающиеся антациды необходимо принимать заранее, за полчаса до еды.

Нужно помнить, что и у этих средств есть противопоказания и побочные эффекты. Их нельзя принимать при почечной недостаточности, они могут провоцировать тошноту, жажду, запоры.

Помогут справиться с изжогой и некоторые народные средства

1. Возьмите сырой картофель и, не очищая от кожуры, дважды пропустите через мясорубку. Отожмите сок. Принимайте перед едой утром и вечером по половине/трети стакана. Это средство хорошо помогает и при болях в желудке.

2. Поможет снять приступ изжоги морковный сок. Пейте по половине стакана сока. Можно также съесть, хорошо пережевывая, свежую морковь.

3. Проверенное средство — обычная соль. Возьмите несколько крупинок повареной соли на язык и рассосите их, потом проглотите соленую слюну. И так три-четыре раза.

4. Пережарьте гречневую крупу до темно-коричневого цвета и смелите в порошок. Принимайте по трети ч. ложки три-четыре раза в день.

5. Сухой корень аира истолките в пыль. Проглотите порцию на кончике ножа, запив водой. Не жуйте корень, это может вызвать рвоту.

6. Двумя стаканами кипятка залейте ч. ложку сушеной травы золототысячника зонтичного, полчаса настаивайте, процедите. Пейте по полстакана за час до еды дважды в день.

7. Хорошо снимает изжогу дягиль лесной. Заваривайте эту траву как чай. Пейте перед едой по половине чашки или при возникновении изжоги.

8. Жуйте несколько зернышек ячменя или овса до кашицы, постоянно сглатывая слюну.

Помните, что лучшее средство избежать повышения кислотности — это не есть продукты, которые ее провоцируют. К ним относятся жареные, острые и консервированные блюда, сдоба, крепкий чай, кофе. Категорически противопоказаны курение и алкоголь на голодный желудок.

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