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Лечение желудка мумие

Опубликовано: Желудочно-кишечные заболевания

Лечение желудка мумие

лечение желудка мумие
Лечение желудка мумие

В мумие содержатся белки, витамины, гормоноподобные вещества, микроэлементы, эфирные масла, кислоты и другие полезные вещества. Благодаря такому богатому содержанию полезных веществ, лечение желудка мумие дает очень позитивные результаты.
При заболеваниях желудка мумие применяют для снижения боли, восстановления слизистой оболочки желудка. А также для повышения общего тонуса организма и работоспособности, снижения раздражительности, связанных с болезнью. Следует учитывать, что производя лечение желудка мумие, нужно брать во внимание кислотность желудочного сока.

Общая схема применения мумие при хроническом гастрите

Его нужно принимать по 0,2 грамма трижды в день, запивая половиной стакана воды. (Если вы купили мумие в таблетках, то 0,2 грамма — одна таблетка). Курс — от 20 до 25 дней.
При повышенной кислотности принимайте трижды за полтора часа до еды.
Если кислотность понижена — за полчаса перед приемом пищи.
При нормальной кислотности — за 40-50 минут до еды.

При остром гастрите нужен усиленный вариант лечения

Принимайте по 1,5 таблетки(0,3 грамма) алтайского мумие, растворяя в 200 мл воды. За сорок минут до еды три раза в день.

Рецепты с мумие и другими натуральными средствами

1. При повышенной кислотности растворите один грамм(пять таблеток) алтайского мумие в литре кипяченого остуженного молока. Принимайте по 200 мл за час-полтора до еды трижды в день.
Необходимо провести три-пять курсов по десять дней с перерывами по десять дней.

2. При пониженной кислотности растворите 0,2 грамма(одну таблетку) мумие в 100 мл настоя шиповника. Принимайте этот напиток за полчаса до еды два-три раза в день. Курс — 14 дней. При необходимости повторите прием через пять-семь дней.

3. Если есть подозрение на гастрит до выяснения точного диагноза(но не дольше трех недель подряд). Смешайте 0,2 грамма мумие и ч. ложку меда, употребляйте внутрь, запивая теплой водой или чаем. Принимайте так дважды в день: натощак утром и вечером, перед сном.

4.Если гастрит осложнен язвой желудка. Растворите в 100 мл морковного сока 0,2 грамма мумие. Принимайте за час до еды один раз в день в течение двух недель.

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