Диета на кабачках. Худеем без вреда для здоровья

Если вы решили сбросить лишние килограммы, то лучше всего это сделать с помощью кабачков. Диета на кабачках рассчитана на шесть-десять дней и вы за это время сбросите два-три лишних килограмма.

В 100 граммах этих овощей содержится всего 20-30 килокалорий, а вот полезных веществ большое количество. То есть вы будете худеть и одновременно улучшать свое здоровье. Например, соотношение калия и натрия в кабачках таково, что их употребление способствует выводу излишек натриевых солей из организма. Большое содержание пектина помогает вывести лишний холестерин. Полезны кабачки и людям, которые страдают желчно-каменной болезнью, гепатитом, холециститом, гипертонией, хроническим нефритом и пиелонефритом, атеросклерозом, хроническим колитом.

Ниже будет меню двух дней, а далее вы просто чередуйте эти дни. И обязательно нужно выпивать полтора литра воды в день, или зеленого чая без сахара.

День первый

Завтрак: смешайте тертую мякоть кабачков(400 грамм) со ст.ложкой цельнозерновой или ржаной муки, одним яйцом и немного зелени. Смажьте форму оливковым маслом и выложите в нее полученную смесь, запекайте в духовке до готовности.

Второй завтрак: нарежьте тонкой соломкой морковь и молодой кабачок, заправьте нежирным йогуртом.

Обед. На первое: суп — нарежьте кубиками небольшой кабачок, болгарский перец, морковь, стебель сельдерея. Залейте полтора литра кипятка и варите двадцать минут. Посолите, поперчите, добавьте зелени.

На второе: отварная индейка с листовым салатом и зеленью.

Полдник: натрите на терке мякоть кабачка(300-400 грамм) и чуть-чуть имбиря, добавьте нарезанную зелень и сладкий перец, все смешайте с 200 граммами зерненого творога.

Ужин: разрежьте вдоль маленькие кабачки и выньте сердцевину, заполните половинки нарезанными овощами(любыми), заверните в фольгу и запеките в духовке.

День второй

Завтрак: оладьи кабачковые — натрите мякоть кабачка(300 грамм) и немного ее отожмите. Добавьте ст.ложку муки, одно яйцо, ч.ложку гашеной соды и немного соли. Перемешайте и поджарьте на растительном масле.

Второй завтрак: нарежьте соломкой молодые кабачки, добавьте любую зелень и заправьте соком лимона и оливковым маслом.

Обед: полейте соком лимона 200 грамм филе любой рыбы, заверните в фольгу вместе с ломтиками кабачка и лука, запеките в духовке.

Полдник: нарежьте одну луковицу и два сладких перца, добавьте их в 300 грамм мякоти кабачка и потушите на растительном масле, охладите и измельчите, добавив 150 грамм творога, в блендере.

Ужин: пожарьте нарезанные грибы(100 грамм) на растительном масле. Затем в этом же масле обжарьте кабачки, нарезанные кружками, смешайте с грибами, посыпьте зеленью.

Возможно вам нравится кабачковая икра. Тогда вы можете применить диету на ее основе. «Сидеть» на ней нужно всего семь дней, а потеряете за это время тоже около двух-трех килограмм.

Рецепт приготовления диетической кабачковой икры

Требуется: один небольшой кабачок, одна морковь, одна луковица, два помидора, чеснок и специи на ваш вкус.

Почистите овощи, заверните в фольгу и запекайте в течение 40 минут в духовке. Затем измельчите их, поместите в сотейник и доведите до кипения.

Меню диеты на день на кабачковой икре

Завтрак: творог(нежирный) с кабачковой икрой, зеленый чай с лимоном без сахара.

Обед: рыба, птица или красное нежирное мясо и кабачковая икра на гарнир.

Полдник: один стакан ягод(любых).

Ужин: бурый рис или гречка, кусочек нежирного сыра и кабачковая икра.