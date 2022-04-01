Готовьте лакомство с растениями

Что нужно делать, чтобы повысить иммунитет и чувствовать себя здоровым? Да не так уж и много: нужно заниматься физическими упражнениями; больше быть на свежем воздухе; избегать плохих эмоций и переживаний. Ну и, конечно, поглощать витамины, которыми с вами делится природа. Чтобы даже варенье стало лечебным, готовьте лакомство с растениями(лекарственными).

В период простудных заболеваний как палочка-выручалочка

Варенье имбирное.

Промойте, очистите свежий корень имбиря, нарежьте тонкими пластинами. Промойте лимон, нарежьте такими же толщиной кружочками, как и имбирь, удалите косточки. Взвесьте имбирь и лимон, добавьте такое же количество сахара.

Варите на малом огне, помешивая. Как только варенье начнет сильно кипеть, активно мешайте его деревянной ложкой 4-5 минут. Затем снимите с плиты и разлейте варенье в стерилизованные банки. Полностью остудите и закройте завинчивающимися крышками.

Варенье отлично согревает горло и борется с вирусами.

Варенье клюквенное.

Нужно: один килограмм свежей клюквы, два килограмма сахара, два апельсина, лимон.

Клюкву промойте и дайте стечь воде. Апельсины и лимон промойте, удалите косточки. Пропустите их через мясорубку вместе с кожурой и клюкву тоже, добавьте сахар, перемешайте. Посуду сразу закройте, чтобы свет не попадал, дайте постоять до растворения сахара. Разлейте в стеклянные банки с завинчивающимися крышками. Храните в холодильнике.

Для поддержания нормального уровня гемоглобина в крови и улучшения работы сердца

Витаминная смесь.

Измельчите в блендере по 200 грамм кураги и изюма, 500 грамм вареной тыквы, 100 грамм кедровых орешков. Добавьте 150 мл рябинового сока и две ст. ложки меда, перемешайте. Принимайте эту смесь каждую осень и зиму. Принимать нужно по одной-две ст. ложки во время еды трижды в день.

Варенье при диабете

Нужно взять 0,25 килограмма сельдерея(лучше того, который вырос в вашей местности) и три лимона.

Очистите корень сельдерея и пропустите через мясорубку вместе с лимонами. Положите получившуюся массу в эмалированную кастрюлю, накройте крышкой и поставьте на водяную баню. Томите на слабом огне два часа. Переложите варенье в стеклянную банку, храните в холодильнике. Из указанного количества продуктов получается лекарство, которого хватает на месяц. Принимайте один раз в день утром натощак за полчаса до завтрака.

Поддерживает иммунитет, расширяет и очищает сосуды

Пропустите два килограмма корневого сельдерея через мясорубку, добавьте пол-литра растопленного меда, два дня настаивайте. Принимайте за полчаса до еды по ст. ложке три раза в день.

Вкусная приправа к супам, намазка на бутерброды: повышает потенцию у мужчин

Возьмите четыре крупных помидора, четыре сладких перца, половина килограмма зелени петрушки, четыре головки чеснока, две ст. ложки с верхом соли.

Пропустите овощи и зелень через мясорубку, посолите, перемешайте. Разложите смесь в небольшие баночки, закройте крышками. Храните в холодильнике.