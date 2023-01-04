Сибирский анис

Впервые бадьян попал окольными путями в Европу еще в 16 веке. Затем эту пряность стали доставлять через Монголию, Китай и Сибирь. Появилось и другое название — сибирский анис. До сих пор бадьян, или сибирский анис, ценится как лекарственное растение с уникальными свойствами. Из всех его лечебных свойств самое главное — способность улучшать пищеварение. Его, добавив в чай, даже малышам дают, когда у них случаются колики, болит живот.

Полезен он и пожилым людям, так как это прекрасное средство для борьбы с вредным холестерином. А также и для похудания сибирский анис(бадьян) хорошее средство. Он отлично выводит из организма расщепленные жиры, а заодно освобождает сердце и сосуды от лишней нагрузки. К тому же бадьян нормализует кровяное давление и бодрит.

Эфирное масло бадьяна используют для ингаляций при болезнях верхних дыхательных путей. А также для принятия ванн, которые успокаивают и укрепляют нервную систему.

Еще масло тонизирует кожу, повышает ее упругость и эластичность, а также снимает отечность.

При вздутии живота, коликах

Разотрите в ступке одну ч. ложку плодов бадьяна, залейте четвертью стакана кипятка, через десять минут процедите. Добавляйте в обычный чай или разбавляйте кипятком. Этот же настой поможет справиться и с кашлем, если принимать его три-пять раз в день, добавляя немного меда.

Настойка семян бадьяна(сибирского аниса) от кашля

Одну часть измельченных семян залейте десятью частями водки. 21 день настаивайте, процедите. Принимайте по ч. ложке, смешивая с ч. ложкой меда, несколько раз в день.

Когда не получается откашляться

Добавьте каплю эфирного масла бадьяна в любую микстуру от кашля и принимайте как написано в инструкции. Но дозу нельзя превышать ни в коем случае. Только каплю!

Поможет эфирное масло бадьяна при кашле и от боли в суставах

В ст. ложку растительного масла добавьте две-три капли масла бадьяна. Размешайте и этой смесью растирайте грудь или суставы.

Сбор от простуды

Возьмите по одной ч. ложке измельченных звездочек(плодов) бадьяна, цветков ромашки и травы череды. Залейте все стаканом кипятка, 30 минут держите на водяной бане. Затем процедите и разбавьте стаканом кипяченой воды. Пейте по 100 мл трижды в день в перерывах между едой.