Заготавливайте шишечки ольхи

Добрый день, друзья! Ранее я уже писал, что можно собрать в зимнем лесу. Правда, немного опоздал с этой статьей, уже весна, но зато вы сможете это сделать в следующую зиму. Есть еще одно лекарственное растение — ольха, шишечки которой также заготавливают в зимний период. Собрав ольховые шишечки, по приходе домой разложите их на чистом листе бумаги рядом с отопительной батареей. После просушки шишечки нужно измельчить(это можно сделать с помощью молотка). В измельченном виде из них при приготовлении лечебных средств будет больше извлекаться полезных веществ. В шишечках ольхи много дубильных веществ, которые обладают противовоспалительным действием. Также есть у них и антисептические свойства. Настой из ольховых шишек поможет вывести из организма соли мочевой кислоты. А отвары и настойки из шишечек ольхи помогут вылечить целый ряд различных недугов. Так что, если в вашей местности растет ольха, заготавливайте шишечки ольхи, пригодятся.

Лечебные рецепты

Крепкий настой при подагре:

поместите ст.ложку измельченных шишечек ольхи в термос, залейте стаканом кипятка, три часа настаивайте, процедите. Принимайте теплым до еды по ст.ложке два раза в день. Храните настой в холодильнике, но каждый раз перед употреблением немного нагрейте. Вкус у настоя горьковатый, можно запивать водой(кстати это поможет выводить соли более эффективно).

Отвар при расстройстве кишечника:

пол-литра воды залейте ст.ложку шишечек ольхи, варите на кипящей водяной бане пятнадцать минут, два часа настаивайте, процедите. Пейте по рюмке три-четыре раза в день.

Настойка при стоматите, запахе изо рта, кровоточивости десен:

наполните на треть пол-литровую бутылку измельченными шишечками, остальную часть заполните водкой, на десять дней поставьте в темное место, каждые три дня встряхивайте, затем процедите. В половине стакана воды разведите десять капель настойки и полощите рот два-три раза в день.

При трофических язвах, угрях, кожном зуде:

смешайте в равных пропорциях ольховые шишечки с сухой измельченной травой календулы, чабреца и крапивы. Две ст.ложки смеси залейте полтора стакана кипящей воды, закройте посуду крышкой и три-четыре часа настаивайте, процедите. Делайте примочки или промывайте настоем проблемные места.