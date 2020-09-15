Применение желтушника серого в лечебных целях

Очень часто невзрачные на вид травы таят в себе сильнейшие лечебные свойства. Вот и желтушник серый — обыкновенный сорняк, но среди лечебных средств, для лечения нарушений сердечно-сосудистой системы, занимает одно из первых мест. На его основе и в официальной медицине изготавливают сердечные лекарства. Желтушник серый используют при лечении аритмии, стенокардии, гипертонии, атеросклероза. Желтушник увеличивает силу сокращения сердечной мышцы, способствует выработке инсулина, что очень помогает больным диабетом. И это не все полезные свойства желтушника серого. Еще он обладает противосудорожным и отхаркивающим свойством, поэтому его применяют для лечения кашля при бронхите. Семена желтушника используют при ломоте в костях, цинге и как ранозаживляющее средство.

Заготовка желтушника серого

Желтушник растет и рядом с домом, и вдоль дорог, но лучше всего его заготавливать подальше от жилья и дорог. Например, в степи или на пашнях, где он чаще всего и встречается. Растет он и на каменистых местах. Сам желтушник нужно заготавливать во время цветения, а семена — когда они созреют. Сушите в тени и храните не более шести месяцев. Потому что при хранении желтушник серый быстро теряет свои целебные свойства.

Помните, что растение немного ядовито, поэтому точно соблюдайте дозировку и длительность приема.

Рецепты с желтушником

Настой при сердечно-сосудистых нарушениях:

залейте стаканом кипящей воды половину ч.ложки травы желтушника, 120 минут настаивайте, процедите. Принимайте по одной ст.ложке трижды в день в течение двух месяцев.

Этот же настой еще применяют как отхаркивающее при болезнях легких, как мочегонное при водянке.

Можно использовать для этого и настойку:

залейте 250 мл водки 20 грамм измельченной травы желтушника, 14 дней настаивайте, взболтайте и процедите. Принимайте по 10 капель настойки в стакане воды за 10 минут до еды три раза в день.

Квас из желтушника для лечения заболеваний сердца:

поместите в банку полстакана травы желтушника, залейте тремя литрами холодной кипяченой воды. Добавьте стакан сахара и ч.ложку сметаны, поставьте банку в теплое место на две недели, затем процедите. Разлейте в бутылки и поставьте в холодильник. Пейте по одной трети стакана за полчаса до еды трижды в день. Каждый раз после приема кваса доливайте в банку столько же холодной кипяченой воды с одной ч.ложкой сахара.

Курс длится два месяца. Пить лечебный квас(в зависимости от заболевания) иногда приходится значительно дольше: до 6 месяцев. Отступают такие болезни, как ишемия сердца, стенокардия. Уходят боли и тяжесть в груди, одышка, последствия инфаркта. Нормализуются давление и ритм сердца.

Настойка от болей в суставах:

измельчите половина лимона с кожурой и без косточек, возьмите также 20 грамм измельченного прополиса, 20 грамм сухой измельченной травы желтушника, всё это залейте 500 мл водки, 14 дней настаивайте. Натирайте настойкой суставы перед сном или делайте с ней компрессы на 60-90 минут.