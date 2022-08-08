Очистят организм ростки пшеницы, а также они оздоровят его органы

Вы замечали, что делают кошки и собаки, когда они болеют? Они едят траву. Природа наградила их знаниями о том, что трава — это лекарство. Животные(олени, коровы, лошади) также поглощают траву, содержащую хлорофилл, при этом они сильны и здоровы. Только к нескольким обычным заболеваниям они предрасположены. А вот людей одолевает несметное число болезней. Чтобы меньше болеть, нужно раз-два в году проводить чистку нашего организма. Например, хорошо очистят организм ростки пшеницы. Ростки — мощный очиститель и оздоровитель всех органов человека. Так как 70% твердого вещества в ростках составляет сырой хлорофилл.

О хлорофилле

Доктор Ханс Фишер во время проведения исследований обнаружил, что хлорофилл чрезвычайно схож с человеческой кровью. Поэтому хлорофилл за четыре-пять дней восстанавливает число кровяных телец до нормального уровня, вылечивая анемию.

Хлорофилл способствует защите организма от канцерогенов. Он очищает печень и кровообращение, нейтрализует загрязняющие вещества в организме, стимулирует работу сердца.

Ученым известно и о освежающем свойстве хлорофилла. Поэтому многие жевательные резинки, освежители дыхания и антисептики содержат хлорофилл.

Заболевания полости рта можно излечить путем прикладывания к больной области мякоти ростков, или их жеванием.

Сок ростков

Он содержит жидкий кислород, который крайне необходим для многих жизненных процессов организма. Кислород

стимулирует пищеварение, способствует ясности мысли. (Мозг использует 25% поставляемого организму кислорода).

Отто Варбург, немецкий биохимик, обнаружил во время исследований, что клетки рака гибнут в кислородной среде.

Сок ростков поможет избавиться от перхоти. Его нужно втирать в кожу головы, затем промыть шампунем.

Что полезного содержат в себе ростки

Ростки содержат в себе весь спектр витаминов и минералов, включая аминокислоты, микроэлементы и энзимы. Сок из ростков является хорошим источником витамина B, который помогает пищеварительной и нервной системе. А также является жизненно важным компонентом для нормального развития мозга и всего организма. А еще витамин B нужен для здорового функционирования надпочечников.

Ростки стимулируют поджелудочную железу вырабатывать собственный инсулин в случаях диабета.

Сок ростков способствует снижению давления. А также понижает число токсинов в организме, поставляет железо в кровь, способствующее циркуляции.

Очищение печени и крови

Три компонента, содержащиеся в ростках пшеницы, помогут печени остаться жизнеспособной и здоровой.

Аминокислота поступает прямо в кровь и нейтрализует токсины. Такие как никотин, кадмий, ртуть, стронций, превращая их в соли, которые организм выводит без труда.

Как нужно принимать сок ростков

Лучше всего сок принимать утром натощак. Начинать следует с 30 грамм сока два-три раза в день. Постепенно увеличивая до 90 граммов в день.

Сок ростков можно употреблять с апельсином или лимоном. Можно добавить морковный сок, сок других овощей или воду.

Не рекомендуется пить чистый сок в количестве свыше 90 граммов. Так как он оказывает сильно возбуждающий эффект на желудок и пищеварительную систему.

Как выращивать ростки пшеницы

Купите зерна озимой пшеницы. Возьмите 100 грамм пшеницы, промойте ее в проточной воде два-три раза. Выбросьте недозрелые и поврежденные зерна. Промытую пшеницу разложите слоем не более двух-трех сантиметров. Потом залейте эту пшеницей водой, чтобы верхний слой зерен только прикасался к поверхности воды. Накройте марлей.

Главное — это обеспечить зерна, воздухом, влагой, теплом — до 22 градусов.

Через 25-30 часов пшеница покажет беленькие проростки. Когда они станут длиной два-три миллиметра, пшеницу нужно обязательно снова промыть.