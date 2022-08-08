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Очистят организм ростки пшеницы

Опубликовано: Растения

Очистят организм ростки пшеницы, а также они оздоровят его органы

Вы замечали, что делают кошки и собаки, когда они болеют? Они едят траву. Природа наградила их знаниями о том, что трава — это лекарство. Животные(олени, коровы, лошади) также поглощают траву, содержащую хлорофилл, при этом они сильны и здоровы. Только к нескольким обычным заболеваниям они предрасположены. А вот людей одолевает несметное число болезней. Чтобы меньше болеть, нужно раз-два в году проводить чистку нашего организма. Например, хорошо очистят организм ростки пшеницы. Ростки — мощный очиститель и оздоровитель всех органов человека. Так как 70% твердого вещества в ростках составляет сырой хлорофилл.

О хлорофилле

Доктор Ханс Фишер во время проведения исследований обнаружил, что хлорофилл чрезвычайно схож с человеческой кровью. Поэтому хлорофилл за четыре-пять дней восстанавливает число кровяных телец до нормального уровня, вылечивая анемию.

Хлорофилл способствует защите организма от канцерогенов. Он очищает печень и кровообращение, нейтрализует загрязняющие вещества в организме, стимулирует работу сердца.
Ученым известно и о освежающем свойстве хлорофилла. Поэтому многие жевательные резинки, освежители дыхания и антисептики содержат хлорофилл.
Заболевания полости рта можно излечить путем прикладывания к больной области мякоти ростков, или их жеванием.

Сок ростков

Он содержит жидкий кислород, который крайне необходим для многих жизненных процессов организма. Кислород

очистят организм ростки пшеницы
Очистят организм ростки пшеницы

стимулирует пищеварение, способствует ясности мысли. (Мозг использует 25% поставляемого организму кислорода).

Отто Варбург, немецкий биохимик, обнаружил во время исследований, что клетки рака гибнут в кислородной среде.

Сок ростков поможет избавиться от перхоти. Его нужно втирать в кожу головы, затем промыть шампунем.

Что полезного содержат в себе ростки

Ростки содержат в себе весь спектр витаминов и минералов, включая аминокислоты, микроэлементы и энзимы. Сок из ростков является хорошим источником витамина B, который помогает пищеварительной и нервной системе. А также является жизненно важным компонентом для нормального развития мозга и всего организма. А еще витамин B нужен для здорового функционирования надпочечников.

Ростки стимулируют поджелудочную железу вырабатывать собственный инсулин в случаях диабета.

Сок ростков способствует снижению давления. А также понижает число токсинов в организме, поставляет железо в кровь, способствующее циркуляции.

Очищение печени и крови

Три компонента, содержащиеся в ростках пшеницы, помогут печени остаться жизнеспособной и здоровой.
Аминокислота поступает прямо в кровь и нейтрализует токсины. Такие как никотин, кадмий, ртуть, стронций, превращая их в соли, которые организм выводит без труда.

Как нужно принимать сок ростков

Лучше всего сок принимать утром натощак. Начинать следует с 30 грамм сока два-три раза в день. Постепенно увеличивая до 90 граммов в день.
Сок ростков можно употреблять с апельсином или лимоном. Можно добавить морковный сок, сок других овощей или воду.
Не рекомендуется пить чистый сок в количестве свыше 90 граммов. Так как он оказывает сильно возбуждающий эффект на желудок и пищеварительную систему.

Как выращивать ростки пшеницы

Купите зерна озимой пшеницы. Возьмите 100 грамм пшеницы, промойте ее в проточной воде два-три раза. Выбросьте недозрелые и поврежденные зерна. Промытую пшеницу разложите слоем не более двух-трех сантиметров. Потом залейте эту пшеницей водой, чтобы верхний слой зерен только прикасался к поверхности воды. Накройте марлей.
Главное — это обеспечить зерна, воздухом, влагой, теплом — до 22 градусов.

Через 25-30 часов пшеница покажет беленькие проростки. Когда они станут длиной два-три миллиметра, пшеницу нужно обязательно снова промыть.

Если вы поместите в аквариум пучок ростков, то он очистит воду, поможет исцелиться рыбке.

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