О багульнике ложном и настоящем

Хочу рассказать о багульнике ложном и настоящем. А также о том, как их используют в лечебных целях.

В крупных городах в конце февраля появляются люди, торгующие пучками веток коричневого цвета. На верхушках веток невзрачные узкие кожистые листочки зеленовато-бурого цвета. Эти пучки веток больше похожи на веники, но торговцы называют их букетами багульника. А главное, они обещают, что дней через десять эти пучки веток покроются нежными розовыми цветками.

И это истинная правда: невзрачный веник действительно превратится в прекрасный букет весенних цветов. Единственный обман — неправильное название продаваемого растения. Настоящее его название — рододендрон даурский. Кстати, большинство торговцев действительно считают, что продают настоящий багульник, а не рододендрон. Рододендрон даурский растет на сопках Дальнего Востока и Восточной Сибири. Ошибка с названием возникла давным-давно. Когда переселенцы из европейской части России, не зная настоящего названия этого растения, из-за сходства листьев рододендрона даурского с багульником и окрестили его этим именем.

В научной медицине рододендрон даурский не применяется. Зато жители Дальнего Востока и Восточной Сибири используют его листья в качестве потогонного и сердечно-сосудистого средства.

Настоящий багульник — багульник болотный

Настоящий багульник растет на болотах, поэтому и назвали его багульником болотным. Но это не единственное название багульника. Его даже в тех областях, где он широко встречается, зовут по-разному: болотный болиголов; душистый багун; багон; багунняк; розмарин лесной; клоповая трава; болотник; болотная одурь. В некоторых областях(Ивановской и др.) багульник называют дурман болотный. Так как вдыхание его испарений, особенно в жаркую погоду, вызывает одурманивание(отравление). Проявляется оно слабостью, тошнотой, рвотой, понижением давления, тахикардией, сонливым состоянием. При сильном отравлении может быть нарушение дыхания, удушье.

Как выглядит багульник болотный

Это вечнозеленый кустарник с сильным одурманивающим запахом. Высотой до одного метра. Листья кожистые, продолговато-эллиптические с завернутыми вниз краями. Сверху листья темно-зеленые, снизу покрыты ржавым бурым войлоком. Цветки белые(а у рододендрона даурского розовые). Плод — продолговатая коробочка с мелкими, светло-желтыми семенами. Цветет в мае-июле. Плоды созревают в августе.

Когда заготавливают багульник болотный и как сушат его

В лечебных целях используют облиственные однолетние побеги(траву). Заготавливают с конца июля по сентябрь. Сушат, раскладывая не плотно(рыхло), в проветриваемом помещении, часто ворошат. Растение ядовито, поэтому при заготовке и сушке необходимо соблюдать осторожность. Хранить в плотно закрывающихся стеклянных банках. Срок годности — два года.

Лечебные свойства багульника болотного и его применение

Он обладает антибактериальным, отхаркивающим, обезболивающим, мочегонным, потогонным, успокаивающим действием. А также расширяет сосуды и понижает давление. Препараты из багульника применяют в качестве противокашлевого и отхаркивающего средства: при острых и хронических бронхитах; трахеите; бронхиальной астме; коклюше.

Настой травы багульника принимают не только при этих заболеваниях. А еще и при воспалениях тонкого и толстого кишечника(спастических энтероколитах), диатезе, подагре, ревматизме, экземе.

Побеги багульника иногда используют для борьбы с насекомыми: молью, клопами, комарами. Их кладут в места скопления насекомых, а еще помещение опрыскивают настоем травы.

Настой облиственных побегов

Сырье измельчите, возьмите две ст. ложки и залейте 1,5 стакана кипятка, посуду плотно закройте. Настаивайте до охлаждения, процедите, гущу отожмите в настой.

Принимайте в теплом виде по одной-две ст. ложки через каждые два часа.(При острых и хронических бронхитах, трахеите, спастических энтероколитах). Курс — одна-две недели. Если потребуется, курс можно повторить.

Масляный экстракт

Возьмите три части свежих побегов багульника болотного или одну часть высушенных. Залейте 9-ю частями подсолнечного рафинированного масла. Настаивайте 12 часов в духовке в закрытой посуде при температуре 50-60 градусов, процедите.

Используют экстракт при лечении кожных заболеваний, закапывают в нос при гриппе и рините. Втирают в больные суставы при ревматоидном артрите.