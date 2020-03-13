Лекарство из герани луговой и герани розовой

Описание и свойства герани луговой

Растение многолетнее, по высоте до 80 см, корневище толстое, короткое. Стебель в верхней части ветвистый, прямостоячий. Листья на длинных черешках, почковидноокруглые. Листья и стебель покрыты волосками. Цветки лилово-красные, крупные, одиночные, с пятью лепестками. Начинает цвести в июне и по сентябрь, созревают плоды в августе. Найти герань луговую можно повсюду: в хвойных и лиственных лесах, на опушках, влажных лесных полянах, около заборов.

В лечебных целях используют надземную часть растения, реже корни, которые заготавливают во время цветения.

Обладает дезинфицирующим, вяжущим, антитоксическим, кровоостанавливающим, ранозаживляющим, противозудным, обезболивающим, успокаивающим свойствами, а еще способна растворять отложения солей при ревматизме, подагре, почечнокаменной болезни.

Внутрь применяют при лечении эпилепсии, злокачественных образований, при заболеваниях верхних дыхательных путей, переломах костей, гастрите, лихорадке, энтерите, пищевых отравлениях, дизентерии, обильных менструациях, геморроидальных кровотечениях, болезнях сердца, мочекаменной болезни, подагре, ревматизме, при генитальных и анальных свищах, лечении гнойных ран, нарывов, язв, воспалении слизистой оболочки полости рта и горла, ангине, при белях, выпадении волос.

Рецепты с геранью луговой

1. Две ст.ложки сухой измельченной верхней части герани луговой залейте двумя стаканами холодной кипяченой воды, восемь часов настаивайте, процедите.

При мочекаменной болезни, заболеваниях сердца и подагре выпейте в течение дня равными порциями. Полощите настоем горло при ангине. Мойте голову при выпадении волос теплым настоем, не вытирая насухо, через один-два дня в течение трех-четырех недель. Используйте настой для ванн и примочек.

2. Залейте стаканом кипятка ст.ложку герани луговой, пять минут варите на малом огне, остудите, процедите и долейте кипяченой водой до начального объема. Внутрь принимайте по одной-две ст.ложки три раза в день во время еды. Разбавив в четыре-пять раз водой, используйте для полоскания. Для спринцевания потребуется литр-полтора этого отвара.

При заболеваниях органов пищеварения:

Залейте полтора стакана воды 30 грамм измельченных корней герани луговой, доведите до кипения и держите на слабом огне тридцать минут, охладите, процедите. Принимайте при катаре желудка и кишечника по одной ст.ложке через два часа.

При раке прямой кишки, раке кости:

Возьмите по три ч.ложки герани луговой, корня окопника, корня алтея, корня аира; две ч.ложки корня девясила, ч.ложку руты, ч.ложку пижмы, две ч.ложки календулы, смешайте.

Вечером залейте в термосе три ст.ложки смеси тремя стаканами кипятка, утром процедите, разделите на четыре части и принимайте за час до еды.

Описание герани розовой

Эфиромасличный ветвистый полукустарник, внизу с деревенеющими стеблями. Листья круглые на длинных черешках. Стебли и листья покрыты железистыми и густыми волосками. Цветки мелкие, розовые, пять лепестков. Цветет в июне-сентябре. Заготавливайте в солнечную погоду во второй половине дня(в это время в герани содержится больше эфирных масел). Обработку сырья проводите немедленно(будет тогда наибольший выход эфирного масла). Эфирное масло понижает кровяное давление, помогает при дерматите.

Рецепты с геранью розовой

При сердечных заболеваниях, гипертонии, диарее, при маточных кровотечениях, как кровоостанавливающее средство:

Десять-пятнадцать свежих листьев герани розовой залейте литром кипятка, варите до половины объема жидкости, охладите, процедите. Принимайте по 50 мл отвара(под контролем врача). Этим же отваром промывайте гнойные раны. Для быстрого заживления ран прикладывайте свежие листья герани.

При заболеваниях органов пищеварения:

Возьмите две ст.ложки надземной части герани розовой, ст.ложку очитка едкого, ст.ложку тысячелистника, ст.ложку бадана толстолистного, две ст.ложки можжевельника обыкновенного, смешайте.

Три ст.ложки смеси залейте 1,2 литра кипятка, дайте настояться, процедите. Принимайте шесть раз в день по ст.ложке. При трещинах в прямой кишке подмывайтесь и делайте тампоны в прямую кишку.

Три ст.ложки смеси настоять на 500 мл спирта и используйте для повязок на старые незаживающие раны.

При болезнях горла, носа, уха:

Возьмите три ст.ложки измельченного корня герани розовой, ст.ложку почек березы, две ст.ложки зверобоя.

Три ст.ложки смеси залейте 300 мл кипятка, дайте настояться, процедите

При отите закапывайте по две капли в ухо. При ангине полощите горло 8-9 раз в день.

При злокачественных процессах в желудке, кишечнике, матке:

Возьмите ст.ложку корня герани розовой, ст.ложку первоцвета весеннего, две ст.ложки тмина обыкновенного, ст.ложку тысячелистника, ст.ложку полыни горькой, ст.ложку корня лопуха большого, две ст.ложки фиалки трехцветной, две ст.ложки побегов ивы козьей, ч.ложку морозника белоцветкового, смешайте.

Две ст.ложки смеси залейте литром кипятка, дайте настояться, процедите. Принимайте по ст.ложке шесть раз в день.