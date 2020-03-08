Лечение эрвой шерстистой

Свойства эрвы шерстистой(пол-пала)
Эта трава с острова Цейлон(Шри-Ланка). Впервые в России ее стали применять в начале 1980 года в Кремлевской больнице. И только в 1995 году эрва шерстистая появилась в аптеках. Это очень сильное лечебное растение, которое нормализует солевой обмен. Способна вывести песок из почек и мочевого пузыря. А также, при наличии камней в этих органах, — растворить их без операции.
Эрва шерстистая — отличный помощник в лечении болезней суставов и позвоночника(спондилез, остеохондроз, артроз, артрит, полиартрит, подагра).
Применяется с большим успехом при лечении уретрита, цистита, холецистита, пиелонефрита, так как обладает мощным противовоспалительным действием.
Укрепляет сердечную мышцу, благодаря большому содержанию калия.
Прекрасно действует при болезнях щитовидной и поджелудочной железы.
Нормализует давление, при диабете — уровень сахара, рубцует язву желудка, избавляет кишечник от полипов.
Предупреждает образование тромбов, снижая свертываемость крови.
Эффективна при атеросклерозе, простатите, фибромиоме, циррозе печени.
Очищает организм от шлаков и токсинов, выводит радиоактивные вещества.
За все ее свойства, а главное, за способность избавлять от многих болезней без операций, эрву шерстистую называют природным «хирургом». Долгие годы пол-пала была недоступна для простых граждан, но теперь ее можно купить в любой аптеке.
Рецепт приготовления и приема настоя эрвы шерстистой
Поместите в термос ст.ложку травы эрвы шерстистой, залейте 200 мл кипятка, 90 минут настаивайте.
Принимайте дважды в день за тридцать минут до приема пищи. В особо тяжелых случаях принимайте настой каждые 3,5 часа. Лечение проводите 28 дней. Если возникнет необходимость, можно повторить лечение через три месяца.
Рекомендация: чтобы восполнить в организме микроэлементы, которые растворяет эрва, съедайте каждый день по одной чайной ложке меда.
Важно: во время лечения эрвой шерстистой запрещено принимать алкоголь, острую, копченую и чрезмерно соленую пищу.
Доброго Вам здоровья!