Лечение эрвой шерстистой

Свойства эрвы шерстистой(пол-пала)

Эта трава с острова Цейлон(Шри-Ланка). Впервые в России ее стали применять в начале 1980 года в Кремлевской больнице. И только в 1995 году эрва шерстистая появилась в аптеках. Это очень сильное лечебное растение, которое нормализует солевой обмен. Способна вывести песок из почек и мочевого пузыря. А также, при наличии камней в этих органах, — растворить их без операции.

Эрва шерстистая — отличный помощник в лечении болезней суставов и позвоночника(спондилез, остеохондроз, артроз, артрит, полиартрит, подагра).

Применяется с большим успехом при лечении уретрита, цистита, холецистита, пиелонефрита, так как обладает мощным противовоспалительным действием.

Укрепляет сердечную мышцу, благодаря большому содержанию калия.

Прекрасно действует при болезнях щитовидной и поджелудочной железы.

Нормализует давление, при диабете — уровень сахара, рубцует язву желудка, избавляет кишечник от полипов.

Предупреждает образование тромбов, снижая свертываемость крови.

Эффективна при атеросклерозе, простатите, фибромиоме, циррозе печени.

Очищает организм от шлаков и токсинов, выводит радиоактивные вещества.

За все ее свойства, а главное, за способность избавлять от многих болезней без операций, эрву шерстистую называют природным «хирургом». Долгие годы пол-пала была недоступна для простых граждан, но теперь ее можно купить в любой аптеке.

Рецепт приготовления и приема настоя эрвы шерстистой

Поместите в термос ст.ложку травы эрвы шерстистой, залейте 200 мл кипятка, 90 минут настаивайте.

Принимайте дважды в день за тридцать минут до приема пищи. В особо тяжелых случаях принимайте настой каждые 3,5 часа. Лечение проводите 28 дней. Если возникнет необходимость, можно повторить лечение через три месяца.

Рекомендация: чтобы восполнить в организме микроэлементы, которые растворяет эрва, съедайте каждый день по одной чайной ложке меда.

Важно: во время лечения эрвой шерстистой запрещено принимать алкоголь, острую, копченую и чрезмерно соленую пищу.

Доброго Вам здоровья!