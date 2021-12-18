Когда выручит мать-и-мачеха

Ранней весной, когда еще даже травы нет, мать-и-мачеха распускает свои желтые цветы. Кстати, они появляются раньше листьев. Удивительно, но факт: сначала появляются цветы, а потом листья. Это растение довольно неприхотливое и отлично себя чувствует как на солнце, так и в тени. Может расти на разных почвах. Растет на пустырях, вдоль дорог, в парках, на огородах, в лесу. Мать-и-мачеха очень похожа на одуванчик. Отличается от него своим чешуйчатым стеблем: у одуванчика стебель гладкий. Листья тоже имеют интересное строение. Верх листа гладкий, а нижняя часть покрыта мягким ворсом. Думаю, что по этим отличиям, вы при заготовке не спутаете мать-и-мачеху с одуванчиком. Ну, а теперь о том, когда выручит мать-и-мачеха, то есть какие недуги это растение лечит. В лечебных целях используются и цветы, и листья.

Но сначала о важном и противопоказаниях

В листьях мать-и-мачехи есть вещества, которые в больших дозах токсичны и могут нарушить ритм биения сердца. Поэтому проводить лечение мать-и-мачехой более трех недель не следует. Млечный сок этого растения может вызывать небольшое раздражение кожи у маленьких детей. Средства из мать-и-мачехи нельзя принимать женщинам при беременности, кормлении грудью. А также они противопоказаны при болезнях печени.

При каких заболеваниях может вам помочь

Вас выручит мать-и-мачеха при лечении различных заболеваний дыхательных путей.(Бронхите, трахеите, воспалении легких, астме, туберкулезе). Она отлично разжижает мокроту и быстро помогает при сухом кашле, лечит ангину. Помогает при нерегулярных и болезненных менструациях, воспалении придатков, бесплодии и многих других недугах.

Если от бронхита нет покоя

Возьмите два-три свежих листа мать-и-мачехи (или две ч. ложки измельченной сухой травы). Варите в пол-литра свежего молока 10 минут на слабом огне. Добавьте половину ч. ложки растопленного свиного сала. Пейте горячим мелкими глотками на ночь. Взрослым — стакан, детям — полстакана.

При обострении хронического бронхита весной и осенью

Нужно взять восемь ст. ложек листьев мать-и-мачехи; шесть ст. ложек алтейного корня и четыре ст. ложки травы душицы.

Или восемь ст. ложек листьев мать-и-мачехи; шесть ст. ложек листьев подорожника и три ст. ложки корня солодки. Ст. ложку сбора залейте стаканом кипятка, несколько минут настаивайте. Пейте по трети стакана два-три раза в день.

При простудном кашле

Ст. ложку(полную) измельченных листьев мать-и-мачехи залейте стаканом кипятка, 3-5 минут кипятите. Остудите, процедите и принимайте по ст. ложке три-четыре раза в день.

Понижает жар при гриппе, смягчает кашель

Ч. ложку сухой травы мать-и-мачехи залейте стаканом кипятка, 15 минут настаивайте. Процедите, добавьте мед, подогрейте и выпейте горячим на ночь, тепло укройтесь.

Помогает при ангине, ларингите и других воспалениях горла и дыхательных путей

Смешайте ст. ложку сока из листьев мать-и-мачехи; ст. ложку сока из репчатого лука и ст. ложку красного вина. Принимайте это средство по ст. ложке, разбавляя смесь тремя ст. ложками воды. Смесь храните в холодильнике. Перед употреблением встряхивайте. Поможет средство и при хроническом воспалении миндалин у детей.

Лечение туберкулеза

1. Смешайте сок из листьев мать-и-мачехи с сахарной пудрой(2:1 по объему). Принимайте по ст. ложке четыре-шесть раз в день. Храните в темном прохладном месте.

2. Уложите слоями в стеклянную банку или глиняный горшок свежие листья мать-и-мачехи. Каждый слой пересыпьте сахаром. Подождите, пока масса осядет, затем еще добавьте листьев с сахаром. Накройте содержимое сверху несколькими слоями пергамента или целлофана и закопайте банку в землю. Это ускорит процесс брожения. Когда получится однородная масса, добавьте мед(полкилограмма на один килограмм массы). При туберкулезе легких принимайте по ст. ложке трижды в день. Это средство также прекрасно помогает при гриппе и простуде.

Нарушение менструального цикла

При нерегулярных и болезненных менструациях смешайте поровну(по весу) листья мать-и-мачехи с травой лапчатки гусиной.

Ст. ложку смеси залейте стаканом кипятка, 15 минут держите на кипящей водяной бане. 45 минут настаивайте, процедите. Принимайте по трети стакана за полчаса до еды трижды в день.

Воспаление придатков

Смешайте поровну измельченные листья мать-и-мачехи с травой донника желтого. Ст. ложку смеси залейте стаканом кипятка, одну-две минуты прокипятите. Час настаивайте, процедите. Принимайте по три-четыре ст. ложки пять раз в день. Курс — две-три недели.

При бесплодии

Залейте литром воды десять ст. ложек листьев мать-и-мачехи. Доведите до кипения и пять минут кипятите, процедите. Делайте спринцевания и микроклизмочки на ночь.

При гастрите с пониженной кислотностью желудка

В два литра кипящей воды бросьте щепотку листьев мать-и-мачехи. Добавьте щепотку цветов липы и две щепотки цветов зверобоя, пять минут кипятите. Принимайте по полстакана три раза в день. Помогает это средство и при опущении желудка.

Шпоры на ногах

Залейте в стеклянной банке водкой цветки мать-и-мачехи(4:1), настаивайте десять дней. Затем процедите через несколько слоев марли. Храните в холодильнике.

Перед применением распарьте ногу в горячей воде, затем сделайте компресс с настойкой, наденьте теплые носки. Лучше всего эту процедуру делать перед сном. Повторяйте лечение до полного исчезновения шпор.