Когда выручит астрагал перепончатый

Астрагал перепончатый иногда еще называют мышиным горохом, или сердечником. Он является одновременно иммуномодулятором и адаптогеном. По своей эффективности астрагал превосходит женьшень. Именно поэтому его еще называют сибирским женьшенем. В лечебных целях используются трава и корни растения. Итак, когда выручит астрагал перепончатый, при каких недугах он может помочь, какими свойствами обладает?

Лечебные свойства астрагала перепончатого

Астрагал улучшает кровообращение, расширяет кровеносные сосуды, нормализует работу капилляров. Он нормализует холестерин, хорошо понижает давление при гипертонии, стимулирует выработку интерферона. Астрагал перепончатый нормализует обмен веществ в мозге, железах внутренней секреции, печени, почках.

Настойка корня и травы астрагала

Возьмите одну часть сырья(смесь корня и травы астрагала). Залейте десятью частями водки, четырнадцать дней настаивайте, процедите. Принимайте по ч. ложке за двадцать минут до еды или через 1,5 часа после.

Настой астрагала

Стаканом кипятка залейте ч. ложку сырья, укутайте посуду, ночь настаивайте, процедите. Выпейте до еды в три приема. Принимать длительно — шесть-восемь месяцев.

Для полного восстановления клеток печени и поддержания ее в здоровом состоянии, для нормализации уровня холестерина

Смешайте в равных количествах: корни астрагала перепончатого, одуванчика, пырея, солодки, лопуха, пять штук ягод шиповника.

Залейте в термосе 200 мл кипятка ст. ложку смеси, три-пять часов настаивайте, процедите. Принимайте по трети стакана за двадцать минут до еды трижды в день. Курс — два месяца.