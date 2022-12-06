Главная » Растения » Когда выручит астрагал перепончатый

Когда выручит астрагал перепончатый

Опубликовано: Растения

Когда выручит астрагал перепончатый

когда выручит астрагал перепончатый
Когда выручит астрагал перепончатый

Астрагал перепончатый иногда еще называют мышиным горохом, или сердечником. Он является одновременно иммуномодулятором и адаптогеном. По своей эффективности астрагал превосходит женьшень. Именно поэтому его еще называют сибирским женьшенем. В лечебных целях используются трава и корни растения. Итак, когда выручит астрагал перепончатый, при каких недугах он может помочь, какими свойствами обладает?

Лечебные свойства астрагала перепончатого

Астрагал улучшает кровообращение, расширяет кровеносные сосуды, нормализует работу капилляров. Он нормализует холестерин, хорошо понижает давление при гипертонии, стимулирует выработку интерферона. Астрагал перепончатый нормализует обмен веществ в мозге, железах внутренней секреции, печени, почках.

Настойка корня и травы астрагала

Возьмите одну часть сырья(смесь корня и травы астрагала). Залейте десятью частями водки, четырнадцать дней настаивайте, процедите. Принимайте по ч. ложке за двадцать минут до еды или через 1,5 часа после.

Настой астрагала

Стаканом кипятка залейте ч. ложку сырья, укутайте посуду, ночь настаивайте, процедите. Выпейте до еды в три приема. Принимать длительно — шесть-восемь месяцев.

Для полного восстановления клеток печени и поддержания ее в здоровом состоянии, для нормализации уровня холестерина

Смешайте в равных количествах: корни астрагала перепончатого, одуванчика, пырея, солодки, лопуха, пять штук ягод шиповника.
Залейте в термосе 200 мл кипятка ст. ложку смеси, три-пять часов настаивайте, процедите. Принимайте по трети стакана за двадцать минут до еды трижды в день. Курс — два месяца.

0 о лечебных травах
Народные рецепты здоровья
Возможно для вас и здесь есть нужное
Растения 0
Шамбала — растение лечебное
Шамбала — растение лечебное Шамбала, верблюжья трава и пажитник сенной — это названия одного
Растения 2
Буквица, чабрец, василек, вероника
Буквица, чабрец, василек, вероника Буквица — травянистое многолетнее растение высотой до 60 см. Стебель
Растения 0
Какие болезни лечит репешок
Какие болезни лечит репешок Когда нас одолевает какая-нибудь хворь, то нужно подобрать какое-то средство,
Растения 0
Что лечит толстянка
Что лечит толстянка В народе это растение больше известно под своим вторым именем —
Растения 0
О лечебных свойствах элеутерококка
О лечебных свойствах элеутерококка Прежде чем говорить о лечебных свойствах элеутерококка, сначала расскажу какие
Растения 0
Очистят организм ростки пшеницы
Очистят организм ростки пшеницы, а также они оздоровят его органы Вы замечали, что делают
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.