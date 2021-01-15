Когда пустырник полезен, и когда противопоказан

Пустырник — лекарственное растение, которое применяется как в официальной, так и в народной медицине многих стран мира.

С давних времен его используют как сердечное средство и при сильном кашле.

Содержащиеся в пустырнике полезные вещества благотворно действуют на сердечно-сосудистую систему.

Настой и настойка травы пустырника замедляют ритм сердца и увеличивают силу его сокращений, уменьшают или совсем устраняют одышку, улучшая общее самочувствие.

Они также понижают артериальное давление. Поэтому при пониженном давлении(гипотонии) его не применяют.

Пустырник полезен во многих случаях. Например, при кардиосклерозе и сердечной недостаточности, начальных стадиях гипертонии, задержке месячных. Он усиливает мочеотделение и менструации, снимает кишечные колики, действует как легкое снотворное и успокоительное средство.

При скоплении газов в желудке и кишечнике пустырник рекомендуют как ветрогонное средство. При различных внутренних кровотечениях, чтобы их остановить, пьют отвар корней пустырника.

При ломоте в суставах помогут припарки из травы пустырника.

Настой:

1. Измельчите траву пустырника.

2. Возьмите две ч.ложки травы и залейте 2-мя стаканами прохладной кипяченой воды.

3. Восемь часов настаивайте и потом процедите.

4. Пейте по 1/4 стакана за двадцать минут до еды три-четыре раза в день.

Настойка: ее вы можете купить в каждой аптеке. Принимайте с водой по 20-30 капель за полчаса до еды три раза в день.

Нельзя допускать передозировки средств из пустырника: возникают тошнота, изжога, сильная жажда, но что совсем плохо — нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Еще необходимо учитывать, что при постоянном приеме пустырника повышается чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению солнца. При длительном нахождении на солнце есть риск появления дерматита.

Когда пустырник противопоказан

1. Как я уже упоминал выше — это при гипотонии.

2. При замедлении сердечного ритма(брадикардии).

3. При эрозивном гастрите.

4. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

5. При беременности и кормлении ребенка грудью.

6. Не рекомендуется принимать пустырник и людям, работа которых требует высокой концентрации внимания. Так как он может вызвать сонливость и снижение быстроты реакции.